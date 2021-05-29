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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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На Буковині виявили 41 новий випадок коронавірусу за добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. У Чернівецькій області за добу зафіксували 41 новий випадок інфікування COVID-19, також в області одужали 53 людини. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.

На Буковині виявили 41 новий випадок коронавірусу за добу

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 79 222 випадки хвороби. За останню добу 53 особи одужало, 76 225 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 763 людини. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 355 ПЛР-дослідженнь та 511 експрес-тестів.

Більше подробиць очільник ОДА не навів.

Загальна ситуація

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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