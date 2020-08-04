МЗС України та Молдови погодили активізацію міждержавних торговельно-економічних відносин
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Міністр закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Олег Цулі запропонував організувати чергове засідання Міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва з Україною у Кишиневі. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Ми обоє погоджуємося, що двосторонні торговельно-економічні відносини потребують активізації. У зв’язку з цим я запропонував організувати чергове засідання Міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва в Кишиневі, а також з подальшим просуванням прямого діалогу на рівні співголів комісії", - повідомив молдовський міністр.
Також Цулі наголосив, що обговорив з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою питання безпеки щодо врегулювання питання конфлікту на сході України та "кримського питання".
"Ми ще раз підтвердили підтримку Республіки Молдови незалежності суверенітету та територіальної цілісності України…", - зазначив Цулі.
Окрім того, Цулі запросив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу відвідати Кишинів.
"Я також користуюся можливістю щоб запросити мого українського друга Дмитра відвідати Кишинів, сподіваюся, що скоро побачимося у Кишиневі, пане міністр", - наголосив він.
Нагадаємо, розпочався робочий візит до України міністра закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Олега Цулі. Глава МЗС України зазначив, що Кишиневу та Києву вдалося "реанімували" діалог щодо проблемних питань.