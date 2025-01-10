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МЗС про претензії Словаччини щодо зупинки транзиту газу: не треба перекладати з хворої голови на здорову

МЗС про претензії Словаччини щодо зупинки транзиту газу: не треба перекладати з хворої голови на здорову

Київ • УНН

 • 27282 перегляди

Речник МЗС Георгій Тихий відреагував на заяви прем'єра Словаччини щодо припинення транзиту газу через Україну. Він наголосив, що проблема в росії та небажанні деяких європейських країн позбутися енергетичної залежності.

Коментуючи всі звинувачення прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо на адресу України щодо припинення транзиту російського газу, речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що не треба перекладати з хворої голови на здорову, адже проблема - в росії, а не Україні. Про це він заявив під час пресконференції у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Вважаємо, що Фіцо час зрозуміти, що Україна вже майже третій рік веде оборонну війну проти повномасштабної російської агресії, а росія намагається знищити Україну як суверенну державу", - сказав Тихий.

Речник МЗС наголосив, що з самого початку війни позиція України полягає в тому, що росію потрібно позбавити ресурсів фінансування цієї війни, й українська позиція в цьому плані послідовна.

Чомусь за ці роки обмежень санкційних проти російської енергетики та енергоресурсів всі країни Європи знайшли спосіб диверсифікувати постачання й забезпечити енергетичну безпеку й незалежність для своїх країн. Лише у двох країнах чомусь це не вдалося. Можливо, тому що не було спроб це зробити. Навіть Австрія, яка дійсно дуже сильно залежала інфраструктурно від постачання російських енергоносіїв, змогла знайти спосіб досягти енергетичної незалежності. Чому у двох країнах ЄС (йдеться про Угорщину та Словаччину - ред.) це не вдалося зробити? Це питання до них. Але ми просимо не перекладати з хворої голови на здорову зараз й розповідати, що проблема в Україні

- наголосив Тихий.

Речник МЗС також зауважив, що проблема в росії та її агресії проти України й у небажанні окремих європейських політиків та урядів позбавлятися залежності від росії та російських енергоносіїв.

"Коли йдеться про Словаччину, словацьке суспільство, словацьких громадян, організацій, то ми глибоко вдячні всім в Словаччині, хто щиро підтримують Україну", - додав Тихий.

Контекст

Експорт російського газу до Європи через Україну припинився в перший день 2025 року, коли минув термін дії транзитного контракту.

Торік Словаччина безуспішно намагалася продовжити транзитну угоду та розглядала рішення, що включають купівлю газу та отримання права власності на нього до того, як він досягне України для транзиту.

Але, як пише Reuters, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо сказав, що Президент України Володимир Зеленський поклав край шансам на угоду на саміті ЄС у грудні.

Днями Словаччина пригрозила правом вето у ЄС через зупинку транзиту газу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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