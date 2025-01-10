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МИД о претензиях Словакии по остановке транзита газа: не надо перекладывать с больной головы на здоровую

МИД о претензиях Словакии по остановке транзита газа: не надо перекладывать с больной головы на здоровую

Киев  •  УНН

 • 8780 просмотра

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Представитель МИД Георгий Тихий отреагировал на заявления премьера Словакии о прекращении транзита газа через Украину. Он отметил, что проблема в России и нежелании некоторых европейских стран избавиться от энергетической зависимости.

Комментируя все обвинения премьер-министра Словакии Роберта Фицо в адрес Украины о прекращении транзита российского газа, представитель МИД Георгий Тихий отметил, что не надо перекладывать с больной головы на здоровую, ведь проблема - в россии, а не Украине. Об этом он заявил во время пресс-конференции в пятницу, передает корреспондент УНН.

Детали

"Считаем, что Фицо пора понять, что Украина уже почти третий год ведет оборонительную войну против полномасштабной российской агрессии, а россия пытается уничтожить Украину как суверенное государство", - сказал Тихий.

Спикер МИД подчеркнул, что с самого начала войны позиция Украины заключается в том, что россию нужно лишить ресурсов финансирования этой войны, и украинская позиция в этом плане последовательна.

Почему-то за эти годы ограничений санкционных против российской энергетики и энергоресурсов все страны Европы нашли способ диверсифицировать поставки и обеспечить энергетическую безопасность и независимость для своих стран. Только в двух странах почему-то это не удалось. Возможно, потому что не было попыток это сделать. Даже Австрия, которая действительно очень сильно зависела инфраструктурно от поставок российских энергоносителей, смогла найти способ достичь энергетической независимости. Почему в двух странах ЕС (речь идет о Венгрии и Словакии - ред.) это не удалось сделать? Это вопрос к ним. Но мы просим не перекладывать с больной головы на здоровую сейчас и рассказывать, что проблема в Украине

- подчеркнул Тихий.

Представитель МИД также отметил, что проблема в россии и ее агрессии против Украины и в нежелании отдельных европейских политиков и правительств избавляться от зависимости от россии и российских энергоносителей.

"Когда речь идет о Словакии, словацком обществе, словацких гражданах, организациях, то мы глубоко благодарны всем в Словакии, кто искренне поддерживают Украину", - добавил Тихий.

Контекст

Экспорт российского газа в Европу через Украину прекратился в первый день 2025 года, когда истек срок действия транзитного контракта.

В прошлом году Словакия безуспешно пыталась продлить транзитное соглашение и рассматривала решения, включающие покупку газа и получение права собственности на него до того, как он достигнет Украины для транзита.

Но, как пишет Reuters, премьер Словакии Роберт Фицо сказал, что Президент Украины Владимир Зеленский положил конец шансам на сделку на саммите ЕС в декабре.

На днях Словакия пригрозила правом вето в ЕС из-за остановки транзита газа.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
avstriyaАвстрия
robert-fitsoРоберт Фицо
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
slovakiyaСловакия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина

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