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МЗС Чехії: повернення українців може сприяти нормалізації відносин України та РФ

МЗС Чехії: повернення українців може сприяти нормалізації відносин України та РФ

Київ • УНН

 • 10553 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Глава Міністерства закордонних справ Чехії Томаш Петршічек привітав повернення в’язнів України з Росії зазначивши, що обмін утримуваними між країнами міг би сприяти нормалізації відносин між обома державами. Про це повідомляє УНН із посиланням на Radio Prague.

“Я вітаю обмін утримуваними між Україною і Росією, в число яких входить також режисер Олег Сенцов і українські моряки, затримані в минулому році в Керченській протоці. Цей крок, на мій погляд, міг би сприяти поліпшенню взаємин і в кінцевому підсумку призвести до завершення конфлікту”, — повідомив глава чеського МЗС.

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Нагадаємо, раніше повернення українців привітали у НАТО, ЄС, а в ОБСЄ висловили стурбованість можливим впливом обміну на розслідування MH17.

Зокрема, зовнішньополітичні відомства багатьох країн прокоментували повернення політв’язнів Кремля в Україну. Так, у МЗС Латвії заявили, що РФ з самого початку не мала брати в заручники українців. А у Франції після обміну пообіцяли підтримку в найближчі тижні. Глава МЗС Нідерландів, у свою чергу, повідомив у листі уряду країни про спроби перешкодити Україні передати Володимира Цемаха, який є одним з найголовніших свідків трагедії рейсу MH17 до Росії.

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У свою чергу, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала обмін утримуваними особами між Москвою і Києвом в суботу дуже важливим кроком, а також закликала підтримувати сформований настрій на вирішення проблем.

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