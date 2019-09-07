МИД Чехии: возвращение украинцев может способствовать нормализации отношений Украины и РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Глава Министерства иностранных дел Чехии Томаш Петршичек поздравил Украину с возвращением удерживаемых РФ заключенных, отметив, что обмен удерживаемыми между Россией и Украиной мог бы способствовать нормализации отношений между двумя государствами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Radio Prague.
“Я приветствую обмен удерживаемыми между Украиной и Россией, в число которых входит также режиссер Олег Сенцов и украинские моряки, задержанные в прошлом году в Керченском проливе. Этот шаг, на мой взгляд, мог бы способствовать улучшению взаимоотношений и в конечном итоге привести к завершению конфликта”, — сообщил глава чешского МИД.
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Напомним, ранее возврата украинцев приветствовали в НАТО, ЕС, а в ОБСЕ выразили обеспокоенность возможным влиянием обмена на расследование MH17.
В частности, внешнеполитические ведомства многих стран прокомментировали возвращение политзаключенных Кремля в Украину. Так, в МИД Латвии заявили, что РФ изначально не должна была брать в заложники украинцев. А во Франция после обмена пообещали поддержку в ближайшие недели. Глава МИД Нидерландов, в свою очередь, сообщил в письме правительству страны о попытках помешать Украине передать Владимира Цемаха, который является одним из главных свидетелей трагедии рейса MH17, в Россию.
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В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом в субботу очень важным шагом, а также призвала поддерживать сложившийся настрой на решение проблем.
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