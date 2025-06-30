Митрополита УПЦ (МП) Поворознюка засуджено заочно за підтримку агресії проти України
Київ • УНН
Суд заочно засудив митрополита Луганської єпархії УПЦ (МП) Василя Поворознюка до 11 років позбавлення волі за пособництво державі-агресору. Його визнано винним у підтримці повномасштабної війни РФ проти України та пропаганді.
Суд призначив конфіскувати і передати в дохід держави все належне клірику майно.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
Деталі
За матеріалами Служби безпеки до 11 років позбавлення волі заочно засуджено підсанкційного митрополита Луганської єпархії УПЦ (МП) Василя Поворознюка
За даним слідства, митрополит Поворознюк співпрацює з рашистами на тимчасово захоплених територіях.
Поворознюк одним з перших в регіоні публічно підтримав повномасштабну війну рф проти України. Задокументовано, що у вересні 2022 року клірик прибув до кремля для участі у церемонії так званого "приєднання" тимчасово окупованих територій України до складу країни-агресора.
За даними правоохоронців у травні 2022 року Поворознюк "поширював ворожу пропаганду під час засідання "круглого столу" у Луганську", заході проводили під керівництвом ватажка так званого лнр.
Митрополит Поворознюк неодноразово давав інтерв’ю російським пропагандистам, де закликав до продовження війни проти України та захоплення нових територій нашої держави.
На підставі зібраних доказів суд визнав клірика винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).Додатково суд постановив позбавити Поворознюка права обіймати будь-які посади в релігійних організаціях на строк 13 років.
Доповнення
Суд призначив конфіскувати і передати в дохід держави все належне клірику майно. Йдеться про дві квартири: одна в Бориспільському районі Київщини, інша – в Луганській області, а також приватний будинок на Вінниччині. Також серед конфіскованого – два авто засудженого, серед яких Toyota Land Cruiser 200.
Оскільки засуджений переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території Луганщини, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.
Нагадаємо
Відкрито 174 кримінальних проваджень щодо священників УПЦ (МП). Повідомлено про підозру 122 клірикам УПЦ. Винесено 31 обвинувальний вирок.
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