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Митрополит УПЦ (МП) Поворознюк заочно осужден за поддержку агрессии против Украины

Киев • УНН

 • 640 просмотра

Суд заочно приговорил митрополита Луганской епархии УПЦ (МП) Василия Поворознюка к 11 годам лишения свободы за пособничество государству-агрессору. Он признан виновным в поддержке полномасштабной войны РФ против Украины и пропаганде.

Митрополит УПЦ (МП) Поворознюк заочно осужден за поддержку агрессии против Украины

Суд постановил конфисковать и передать в доход государства все имущество, принадлежащее клирику.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

По материалам Службы безопасности к 11 годам лишения свободы заочно приговорен подсанкционный митрополит Луганской епархии УПЦ (МП) Василий Поворознюк

- информирует СБУ.

По данным следствия, митрополит Поворознюк сотрудничает с рашистами на временно захваченных территориях.

Поворознюк одним из первых в регионе публично поддержал полномасштабную войну РФ против Украины. Задокументировано, что в сентябре 2022 года клирик прибыл в кремль для участия в церемонии так называемого "присоединения" временно оккупированных территорий Украины к составу страны-агрессора.

- передает СБУ.

По данным правоохранителей, в мае 2022 года Поворознюк "распространял вражескую пропаганду во время заседания "круглого стола" в Луганске", мероприятие проводилось под руководством главаря так называемой лнр.

Митрополит Поворознюк неоднократно давал интервью российским пропагандистам, где призывал к продолжению войны против Украины и захвату новых территорий нашего государства.

- отмечает сообщение СБУ.

На основании собранных доказательств суд признал клирика виновным по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Дополнительно суд постановил лишить Поворознюка права занимать любые должности в религиозных организациях на срок 13 лет.

Дополнение

Суд постановил конфисковать и передать в доход государства все принадлежащее клирику имущество. Речь идет о двух квартирах: одна в Бориспольском районе Киевщины, другая – в Луганской области, а также частный дом в Винницкой области. Также среди конфискованного – два авто осужденного, среди которых Toyota Land Cruiser 200.

Поскольку осужденный скрывается от правосудия на временно оккупированной части территории Луганщины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

Напомним

Открыто 174 уголовных производства в отношении священников УПЦ (МП). Сообщено о подозрении 122 клирикам УПЦ. Вынесено 31 обвинительный приговор.

В Одессе задержаны коллаборационисты военной разведки РФ30.06.25, 10:44 • 1582 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
Винницкая область
Киевская область
Луганская область
Служба безопасности Украины
Украина
Tesla
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