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Розпочато понад 170 проваджень щодо священників УПЦ (МП), видано 122 підозри: Малюк про "агентів у рясах"

Київ • УНН

 • 780 перегляди

СБУ почала 174 кримінальні провадження щодо священників УПЦ (МП), 122 клірикам повідомлено про підозру, а 31 отримав обвинувальний вирок. Голова СБУ Василь Малюк наголошує, що наявність сану не звільняє від відповідальності за злочини проти нацбезпеки.

Розпочато понад 170 проваджень щодо священників УПЦ (МП), видано 122 підозри: Малюк про "агентів у рясах"

Відкрито 174 кримінальних проваджень щодо священників УПЦ (МП). Повідомлено про підозру 122 клірикам УПЦ. Винесено 31 обвинувальний вирок. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк під час спілкування з журналістами, на якому був присутній кореспондент УНН.

Станом на зараз у нас більш як 3 470 оголошених підозр, 1048 осіб засуджено за статею "Державна зрада", 320 підозр щодо вчинення диверсій. Окремий напрямок роботи - боротьба з "агентами в рясах" 

- сказав Малюк.

Голова СБУ, коментуючи російських "агентів у рясах", зазначив, що якщо вони вчиняють злочини проти основ нацбезпеки, чи будь-які інші злочини, правоохоронці це кваліфікують відповідно до чинного законодавства і притягають до відповідальності.

У Конституції є принцип свободи совісті, свободи віросповідання, і ми це поважаємо. Але якщо вони підтримують агресора, то, звичайно, ми документуємо таких осіб. Наявність ряси та кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає 

- наголосив Малюк.

За його словами, розпочато 174 кримінальні провадження стосовно священників УПЦ (МП).

Повідомлено про підозру 122 клірикам УПЦ. Винесено 31 обвинувальний вирок 

- сказав голова СБУ.

Малюк також повідомив, що з 24 лютого 2022 року СБУ розпочато:

  • 3 890 кримінальних проваджень щодо державної зради. 3 470 підозр, 1048 осіб засуджено;
    • 9 552 кримінальних провадження за фактами колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору. 8 319 підозр, 1 955 осіб засуджено;
      • 662 провадження щодо передачі ворогу даних про ЗСУ чи коригування обстрілів. 545 підозр, 207 осіб засуджено;
        • 304 провадження щодо вчинення диверсій. 320 підозр, 22 особи засуджено;
          • 765 проваджень щодо терористичної діяльності (258–258-5). 836 підозр, 425 осіб засуджено.

            Доповнення

            Троє кліриків УПЦ (МП) у двох регіонах України під час проповідей виправдовували збройну агресію рф, героїзували загарбників і чекали на захоплення Києва та Черкаської області. Їм повідомили про підозри, священнослужителям загрожує до 8 років за ґратами з конфіскацією майна.

            Анна Мурашко

            Анна Мурашко

            СуспільствоКримінал та НП
            Черкаська область
            Малюк Василь Васильович
            Служба безпеки України
            Україна
            Київ
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