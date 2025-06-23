Розпочато понад 170 проваджень щодо священників УПЦ (МП), видано 122 підозри: Малюк про "агентів у рясах"
Київ • УНН
СБУ почала 174 кримінальні провадження щодо священників УПЦ (МП), 122 клірикам повідомлено про підозру, а 31 отримав обвинувальний вирок. Голова СБУ Василь Малюк наголошує, що наявність сану не звільняє від відповідальності за злочини проти нацбезпеки.
Відкрито 174 кримінальних проваджень щодо священників УПЦ (МП). Повідомлено про підозру 122 клірикам УПЦ. Винесено 31 обвинувальний вирок. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк під час спілкування з журналістами, на якому був присутній кореспондент УНН.
Станом на зараз у нас більш як 3 470 оголошених підозр, 1048 осіб засуджено за статею "Державна зрада", 320 підозр щодо вчинення диверсій. Окремий напрямок роботи - боротьба з "агентами в рясах"
Голова СБУ, коментуючи російських "агентів у рясах", зазначив, що якщо вони вчиняють злочини проти основ нацбезпеки, чи будь-які інші злочини, правоохоронці це кваліфікують відповідно до чинного законодавства і притягають до відповідальності.
У Конституції є принцип свободи совісті, свободи віросповідання, і ми це поважаємо. Але якщо вони підтримують агресора, то, звичайно, ми документуємо таких осіб. Наявність ряси та кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає
За його словами, розпочато 174 кримінальні провадження стосовно священників УПЦ (МП).
Повідомлено про підозру 122 клірикам УПЦ. Винесено 31 обвинувальний вирок
Малюк також повідомив, що з 24 лютого 2022 року СБУ розпочато:
- 3 890 кримінальних проваджень щодо державної зради. 3 470 підозр, 1048 осіб засуджено;
- 9 552 кримінальних провадження за фактами колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору. 8 319 підозр, 1 955 осіб засуджено;
- 662 провадження щодо передачі ворогу даних про ЗСУ чи коригування обстрілів. 545 підозр, 207 осіб засуджено;
- 304 провадження щодо вчинення диверсій. 320 підозр, 22 особи засуджено;
- 765 проваджень щодо терористичної діяльності (258–258-5). 836 підозр, 425 осіб засуджено.
Доповнення
Троє кліриків УПЦ (МП) у двох регіонах України під час проповідей виправдовували збройну агресію рф, героїзували загарбників і чекали на захоплення Києва та Черкаської області. Їм повідомили про підозри, священнослужителям загрожує до 8 років за ґратами з конфіскацією майна.