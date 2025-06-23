Начато более 170 производств в отношении священников УПЦ (МП), выдано 122 подозрения: Малюк об "агентах в рясах"

Открыто 174 уголовных производства в отношении священников УПЦ (МП). Сообщено о подозрении 122 клирикам УПЦ. Вынесен 31 обвинительный приговор. Об этом заявил председатель СБУ Василий Малюк во время общения с журналистами, на котором присутствовал корреспондент УНН.

По состоянию на сейчас у нас более 3 470 объявленных подозрений, 1048 человек осуждены по статье "Государственная измена", 320 подозрений относительно совершения диверсий. Отдельное направление работы - борьба с "агентами в рясах" - сказал Малюк.

Председатель СБУ, комментируя российских "агентов в рясах", отметил, что если они совершают преступления против основ нацбезопасности, или любые другие преступления, правоохранители это квалифицируют в соответствии с действующим законодательством и привлекают к ответственности.

В Конституции есть принцип свободы совести, свободы вероисповедания, и мы это уважаем. Но если они поддерживают агрессора, то, конечно, мы документируем таких лиц. Наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности. И никаких индульгенций не дает - подчеркнул Малюк.

По его словам, начато 174 уголовных производства в отношении священников УПЦ (МП).

Сообщено о подозрении 122 клирикам УПЦ. Вынесен 31 обвинительный приговор - сказал председатель СБУ.

Малюк также сообщил, что с 24 февраля 2022 года СБУ начато:

3 890 уголовных производств по государственной измене. 3 470 подозрений, 1048 человек осуждено;

9 552 уголовных производства по фактам коллаборационной деятельности и пособничества государству-агрессору. 8 319 подозрений, 1 955 человек осуждено;

662 производства по передаче врагу данных о ВСУ или корректировке обстрелов. 545 подозрений, 207 человек осуждено;

304 производства по совершению диверсий. 320 подозрений, 22 человека осуждено;

765 производств по террористической деятельности (258–258-5). 836 подозрений, 425 человек осуждено.

Дополнение

Трое клириков УПЦ (МП) в двух регионах Украины во время проповедей оправдывали вооруженную агрессию рф, героизировали захватчиков и ждали захвата Киева и Черкасской области. Им сообщили о подозрениях, священнослужителям грозит до 8 лет за решеткой с конфискацией имущества.