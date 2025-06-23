Начато более 170 производств в отношении священников УПЦ (МП), выдано 122 подозрения: Малюк об "агентах в рясах"

$41.830.15
48.200.34
ukenru
Чернышов заявил, что получил подозрение
Эксклюзив
14:03 • 4826 просмотра
Чернышов заявил, что получил подозрение
Эксклюзив
12:57 • 33900 просмотра
Таблетки на экспорт: как "Дарница" завоевывает рынки, пока лекарства в Украине дорожают
12:56 • 26509 просмотра
В СБУ рассказали подробности подготовки двух покушений на Зеленского: одно планировали на территории ОП, а другое - в аэропорту Жешув
12:19 • 57750 просмотра
НАТО готовится к историческому саммиту: где будет проходить, повестка дня и какие меры безопасности
Эксклюзив
08:45 • 40289 просмотра
Пациенты пока не почувствовали удешевление цен на лекарства, реформы только начинаются – директор БФ «Пациенты Украины»
23 июня, 07:05 • 91713 просмотра
Зеленский отреагировал на ночную атаку рф: собирается сегодня в Британии обсудить защиту и новые шаги давления на россию
23 июня, 06:23 • 59799 просмотра
Над Украиной во время ночной атаки рф обезвредили 339 из 352 дронов и 15 из 16 ракет
Эксклюзив
22 июня, 16:24 • 93989 просмотра
Новолуние в Раке, Марс в Деве и Меркурий во Льве: астропрогноз на 23–29 июня
Эксклюзив
22 июня, 15:59 • 128173 просмотра
Цена на нефть может взлететь вдвое: эксперт рассказал, чем грозит перекрытие Ормузского пролива
Эксклюзив
22 июня, 15:12 • 97793 просмотра
Вражеский обстрел полигона ВСУ 22 июня: удар был нанесен ракетой Искандер-М - спикер Сухопутных войск
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.1м/с
53%
747мм
Популярные новости
"Творец уберег": в дом фронтмена "Антитіла" Тараса Тополи попала российская ракета23 июня, 05:44 • 51469 просмотра
В Польше задержали мужчину, который девять дней удерживал и избивал украинку23 июня, 07:47 • 42018 просмотра
В Краматорске завершили спасательные работы после российского удара: погибли пять человек10:41 • 34446 просмотра
Глава СБУ приоткрыл часть деталей спецоперации "Паутина"12:28 • 24753 просмотра
Совпадение или заговор? Партия Тимошенко заблокировала подписание законопроекта о реформе АРМА13:36 • 16642 просмотра
публикации
Совпадение или заговор? Партия Тимошенко заблокировала подписание законопроекта о реформе АРМА13:36 • 17922 просмотра
Таблетки на экспорт: как "Дарница" завоевывает рынки, пока лекарства в Украине дорожают
Эксклюзив
12:57 • 33865 просмотра
НАТО готовится к историческому саммиту: где будет проходить, повестка дня и какие меры безопасности12:19 • 57718 просмотра
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года21 июня, 07:00 • 324240 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)20 июня, 12:29 • 379612 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Василий Малюк
Карл III
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Европа
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Эзра Миллер готовится вернуться в кино с новым фильмом от Линн Рэмзи14:13 • 4820 просмотра
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 107643 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 232389 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 105999 просмотра
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения21 июня, 07:34 • 106897 просмотра
Актуальное
Facebook
Нью-Йорк Таймс
MIM-104 Patriot
Эль-Паис
Signal

Начато более 170 производств в отношении священников УПЦ (МП), выдано 122 подозрения: Малюк об "агентах в рясах"

Киев • УНН

 • 644 просмотра

СБУ начала 174 уголовных производства в отношении священников УПЦ (МП), 122 клирикам сообщено о подозрении, а 31 получил обвинительный приговор. Глава СБУ Василий Малюк отмечает, что наличие сана не освобождает от ответственности за преступления против нацбезопасности.

Начато более 170 производств в отношении священников УПЦ (МП), выдано 122 подозрения: Малюк об "агентах в рясах"

Открыто 174 уголовных производства в отношении священников УПЦ (МП). Сообщено о подозрении 122 клирикам УПЦ. Вынесен 31 обвинительный приговор. Об этом заявил председатель СБУ Василий Малюк во время общения с журналистами, на котором присутствовал корреспондент УНН.

По состоянию на сейчас у нас более 3 470 объявленных подозрений, 1048 человек осуждены по статье "Государственная измена", 320 подозрений относительно совершения диверсий. Отдельное направление работы - борьба с "агентами в рясах" 

- сказал Малюк.

Председатель СБУ, комментируя российских "агентов в рясах", отметил, что если они совершают преступления против основ нацбезопасности, или любые другие преступления, правоохранители это квалифицируют в соответствии с действующим законодательством и привлекают к ответственности.

В Конституции есть принцип свободы совести, свободы вероисповедания, и мы это уважаем. Но если они поддерживают агрессора, то, конечно, мы документируем таких лиц. Наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности. И никаких индульгенций не дает 

- подчеркнул Малюк.

По его словам, начато 174 уголовных производства в отношении священников УПЦ (МП).

Сообщено о подозрении 122 клирикам УПЦ. Вынесен 31 обвинительный приговор 

- сказал председатель СБУ.

Малюк также сообщил, что с 24 февраля 2022 года СБУ начато:

  • 3 890 уголовных производств по государственной измене. 3 470 подозрений, 1048 человек осуждено;
    • 9 552 уголовных производства по фактам коллаборационной деятельности и пособничества государству-агрессору. 8 319 подозрений, 1 955 человек осуждено;
      • 662 производства по передаче врагу данных о ВСУ или корректировке обстрелов. 545 подозрений, 207 человек осуждено;
        • 304 производства по совершению диверсий. 320 подозрений, 22 человека осуждено;
          • 765 производств по террористической деятельности (258–258-5). 836 подозрений, 425 человек осуждено.

            Дополнение

            Трое клириков УПЦ (МП) в двух регионах Украины во время проповедей оправдывали вооруженную агрессию рф, героизировали захватчиков и ждали захвата Киева и Черкасской области. Им сообщили о подозрениях, священнослужителям грозит до 8 лет за решеткой с конфискацией имущества.

            Анна Мурашко

            Анна Мурашко

            ОбществоКриминал и ЧП
            Черкасская область
            Василий Малюк
            Служба безопасности Украины
            Украина
            Киев
            Tesla
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            S&P 500
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Brent Oil
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gold
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gas TTF
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9