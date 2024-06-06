"Мирних переговорів там ще не буде" - Шольц про швейцарський Саміт миру в Україні
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився про очікування щодо конференції щодо миру в Україні, що пройде в Швейцарії в середині червня.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився про очікування щодо конференції щодо миру в Україні, що пройде в Швейцарії в середині червня, пише УНН з посиланням на tagesschau.
Там поки що не буде жодних мирних переговорів. Ми ще далекі від цього, поки росія вірить, що вона може досягти своїх цілей на полі бою
З його слів, ідеться про залучення країн усього світу, щоб дати москві зрозуміти, що застосовуються міжнародне право та Статут ООН. росія повинна вивести свої війська з України. Треба зміцнювати Бундесвер і допомагати Україні. Але немає "нічого наївного чи ганебного", коли громадяни турбуються про мир.
Швейцарія прийме Саміт миру в Україні 15-16 червня: розповіла про запрошених та мету конференції02.05.24, 13:24 • 22917 переглядiв