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"Мирних переговорів там ще не буде" - Шольц про швейцарський Саміт миру в Україні

"Мирних переговорів там ще не буде" - Шольц про швейцарський Саміт миру в Україні

Київ • УНН

 • 21489 перегляди

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився про очікування щодо конференції щодо миру в Україні, що пройде в Швейцарії в середині червня.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився про очікування щодо конференції щодо миру в Україні, що пройде в Швейцарії в середині червня, пише УНН з посиланням на tagesschau.  

Там поки що не буде жодних мирних переговорів. Ми ще далекі від цього, поки росія вірить, що вона може досягти своїх цілей на полі бою

- сказав Шольц у Бундестазі.

З його слів, ідеться про залучення країн усього світу, щоб дати москві зрозуміти, що застосовуються міжнародне право та Статут ООН. росія повинна вивести свої війська з України. Треба зміцнювати Бундесвер і допомагати Україні. Але немає "нічого наївного чи ганебного", коли громадяни турбуються про мир.

Швейцарія прийме Саміт миру в Україні 15-16 червня: розповіла про запрошених та мету конференції02.05.24, 13:24 • 22917 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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