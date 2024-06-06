"Мирных переговоров там еще не будет" - Шольц о швейцарском Саммите мира в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
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СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

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Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
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Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Эксклюзив
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
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"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

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Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
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Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

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В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

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Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
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Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
5 июня 2024, 08:51  •  114063 просмотра

Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

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5 июня 2024, 08:08  •  158623 просмотра

"Мирных переговоров там еще не будет" - Шольц о швейцарском Саммите мира в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался об ожиданиях относительно конференции по миру в Украине, которая пройдет в Швейцарии в середине июня.

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"Мирных переговоров там еще не будет" - Шольц о швейцарском Саммите мира в Украине

"Укрэнерго" отменяет тендер на закупку кондиционеров на фоне скандала

"Укрэнерго" отменяет тендер на закупку кондиционеров на фоне возмущения общественности, заявляя, что тендер был подготовлен ранее, когда “энергетическая система полностью покрывала потребности потребителей”.

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"Укрэнерго" отменяет тендер на закупку кондиционеров на фоне скандала

Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области.

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Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Годовщина подрыва рф Каховской ГЭС: Зеленский заявил о необходимости "значительной работы" для привлечения врага к ответственности

Год назад российские оккупанты намеренно взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции, нанеся значительный ущерб и приведя к человеческим жертвам, и Украина работает над привлечением россии к ответственности за этот и другие военные преступления.

Война •   •  3146 просмотра
Годовщина подрыва рф Каховской ГЭС: Зеленский заявил о необходимости "значительной работы" для привлечения врага к ответственности

Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

По мнению юриста, должностные лица Национального банка, принявшие решение о незаконной ликвидации банка "Конкорд" должны быть привлечены к ответственности.

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Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

российские войска продолжают обстреливать гражданские районы Черниговщины: за сутки зафиксировано 33 взрыва

россия продолжает террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в приграничной зоне Украины, нанося удары из различного оружия по Черниговской области.

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российские войска продолжают обстреливать гражданские районы Черниговщины: за сутки зафиксировано 33 взрыва

Все больше российских солдат критикуют собственных командиров и демонстрируют панические настроения-ГУР

Все больше и больше российских солдат на фронте критикуют своих собственных командиров и проявляют панические настроения из-за стычек с украинскими войсками и становятся свидетелями эффективности украинского оружия.

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Все больше российских солдат критикуют собственных командиров и демонстрируют панические настроения-ГУР

Шольц обосновал разрешение на использование немецкого оружия на территории россии

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил в защиту своего разрешения на использование немецкого оружия на территории России в войне рф против Украины.

Война •   •  7980 просмотра
Шольц обосновал разрешение на использование немецкого оружия на территории россии

Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

Компания "Олсидз Блэк Си" лишь за последний год по меньшей мере трижды заявляла о том, что ее работу блокируют.

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Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

Двое украинцев стали жертвами столкновения поездов в Чехии - МИД

Двое граждан Украины были среди 4 погибших и 34 раненых в результате столкновения пассажирского и грузового поездов недалеко от Пардубице, Чешская Республика.

Криминал и ЧП •   •  7019 просмотра
Двое украинцев стали жертвами столкновения поездов в Чехии - МИД