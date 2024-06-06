"Мирных переговоров там еще не будет" - Шольц о швейцарском Саммите мира в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался об ожиданиях по поводу конференции по миру в Украине, еще пройдет в Швейцарии в середине июня, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.

Никаких мирных переговоров там пока не будет. Мы еще далеки от этого, пока россия верит, что она может достичь своих целей на поле боя - сказал Шольц в бундестаге.

По его словам, речь идет о привлечении стран всего мира, чтобы дать москве понять, что применяются международное право и Устав ООН. россия должна вывести свои войска из Украины. Надо укреплять Бундесвер и помогать Украине. Но нет "ничего наивного или постыдного", когда граждане беспокоятся о мире.

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