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"Мирных переговоров там еще не будет" - Шольц о швейцарском Саммите мира в Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц высказался об ожиданиях относительно конференции по миру в Украине, которая пройдет в Швейцарии в середине июня.
"Укрэнерго" отменяет тендер на закупку кондиционеров на фоне скандала
"Укрэнерго" отменяет тендер на закупку кондиционеров на фоне возмущения общественности, заявляя, что тендер был подготовлен ранее, когда “энергетическая система полностью покрывала потребности потребителей”.
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области
Компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области.
Годовщина подрыва рф Каховской ГЭС: Зеленский заявил о необходимости "значительной работы" для привлечения врага к ответственности
Год назад российские оккупанты намеренно взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции, нанеся значительный ущерб и приведя к человеческим жертвам, и Украина работает над привлечением россии к ответственности за этот и другие военные преступления.
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
По мнению юриста, должностные лица Национального банка, принявшие решение о незаконной ликвидации банка "Конкорд" должны быть привлечены к ответственности.
российские войска продолжают обстреливать гражданские районы Черниговщины: за сутки зафиксировано 33 взрыва
россия продолжает террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в приграничной зоне Украины, нанося удары из различного оружия по Черниговской области.
Все больше российских солдат критикуют собственных командиров и демонстрируют панические настроения-ГУР
Все больше и больше российских солдат на фронте критикуют своих собственных командиров и проявляют панические настроения из-за стычек с украинскими войсками и становятся свидетелями эффективности украинского оружия.
Шольц обосновал разрешение на использование немецкого оружия на территории россии
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил в защиту своего разрешения на использование немецкого оружия на территории России в войне рф против Украины.
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы
Компания "Олсидз Блэк Си" лишь за последний год по меньшей мере трижды заявляла о том, что ее работу блокируют.
Двое украинцев стали жертвами столкновения поездов в Чехии - МИД
Двое граждан Украины были среди 4 погибших и 34 раненых в результате столкновения пассажирского и грузового поездов недалеко от Пардубице, Чешская Республика.