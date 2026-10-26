"Мир завдяки силі - єдина стратегія": Сибіга закликав посилити тиск на росію для завершення війни

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга дав оцінку заяві помічника президента рф юрія ушакова про те, що в москві очікували тиску на Україну з боку США після зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна на Алясці. Про це повідомляє УНН.

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За словами Сибіги, збереження та посилення тиску на росію залишаються критично важливим для "припинення цієї війни".

Доки Росія віритиме, що може досягти цілей свого вторгнення – цілей, яких вона не здатна досягти на полі бою, – шляхом тиску на Україну з метою змусити її до капітуляції, вона не буде готова до серйозних переговорів - зазначив глава МЗС.

Він додав, що "цю війну неможливо завершити, зупинивши опір України".

"Її можна завершити лише зупиненням атак агресора. ... Мир завдяки силі - єдина стратегія, яка працює. Але ця сила має бути спрямована проти агресора, а не проти країни, яка захищається", - додав Сибіга.

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