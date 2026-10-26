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"Мир завдяки силі - єдина стратегія": Сибіга закликав посилити тиск на росію для завершення війни

Київ • УНН

 • 518 перегляди

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що тиск на росію критично важливий для припинення війни. За його словами, сила має бути спрямована проти агресора, а не проти країни, яка захищається.

"Мир завдяки силі - єдина стратегія": Сибіга закликав посилити тиск на росію для завершення війни

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга дав оцінку заяві помічника президента рф юрія ушакова про те, що в москві очікували тиску на Україну з боку США після зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна на Алясці. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами Сибіги, збереження та посилення тиску на росію залишаються критично важливим для "припинення цієї війни".

Доки Росія віритиме, що може досягти цілей свого вторгнення – цілей, яких вона не здатна досягти на полі бою, – шляхом тиску на Україну з метою змусити її до капітуляції, вона не буде готова до серйозних переговорів

- зазначив глава МЗС.

Він додав, що "цю війну неможливо завершити, зупинивши опір України".

"Її можна завершити лише зупиненням атак агресора. ... Мир завдяки силі - єдина стратегія, яка працює. Але ця сила має бути спрямована проти агресора, а не проти країни, яка захищається", - додав Сибіга.

Нагадаємо

Головний дипломат рф сергій лавров звинуватив Європу в тому, що вона "з гордістю поховала" домовленості росії та США в Анкориджі.

Україна, США та росія домовилися про переговори в листопаді – Зеленський розповів про результати консультацій25.10.26, 20:34 • 5860 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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