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"Мир благодаря силе — единственная стратегия": Сибига призвал усилить давление на Россию для завершения войны

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что давление на Россию критически важно для прекращения войны. По его словам, сила должна быть направлена против агрессора, а не против страны, которая защищается.

"Мир благодаря силе — единственная стратегия": Сибига призвал усилить давление на Россию для завершения войны

Министр иностранных дел Андрей Сибига дал оценку заявлению помощника президента рф Юрия Ушакова о том, что в Москве ожидали давления на Украину со стороны США после встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам Сибиги, сохранение и усиление давления на Россию остаются критически важными для "прекращения этой войны".

Пока Россия будет верить, что может достичь целей своего вторжения – целей, которых она не способна достичь на поле боя, – путем давления на Украину с целью заставить ее капитулировать, она не будет готова к серьезным переговорам

- отметил глава МИД.

Он добавил, что "эту войну невозможно завершить, прекратив сопротивление Украины".

"Ее можно завершить только прекращением атак агрессора. ... Мир благодаря силе — единственная стратегия, которая работает. Но эта сила должна быть направлена против агрессора, а не против страны, которая защищается", — добавил Сибига.

Напомним

Главный дипломат рф Сергей Лавров обвинил Европу в том, что она "с гордостью похоронила" договоренности России и США в Анкоридже.

Украина, США и Россия договорились о переговорах в ноябре — Зеленский рассказал о результатах консультаций25.10.26, 20:34 • 5836 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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