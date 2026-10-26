"Мир благодаря силе — единственная стратегия": Сибига призвал усилить давление на Россию для завершения войны
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что давление на Россию критически важно для прекращения войны. По его словам, сила должна быть направлена против агрессора, а не против страны, которая защищается.
Министр иностранных дел Андрей Сибига дал оценку заявлению помощника президента рф Юрия Ушакова о том, что в Москве ожидали давления на Украину со стороны США после встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам Сибиги, сохранение и усиление давления на Россию остаются критически важными для "прекращения этой войны".
Пока Россия будет верить, что может достичь целей своего вторжения – целей, которых она не способна достичь на поле боя, – путем давления на Украину с целью заставить ее капитулировать, она не будет готова к серьезным переговорам
Он добавил, что "эту войну невозможно завершить, прекратив сопротивление Украины".
"Ее можно завершить только прекращением атак агрессора. ... Мир благодаря силе — единственная стратегия, которая работает. Но эта сила должна быть направлена против агрессора, а не против страны, которая защищается", — добавил Сибига.
Напомним
Главный дипломат рф Сергей Лавров обвинил Европу в том, что она "с гордостью похоронила" договоренности России и США в Анкоридже.
Украина, США и Россия договорились о переговорах в ноябре — Зеленский рассказал о результатах консультаций25.10.26, 20:34 • 5836 просмотров