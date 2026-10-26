"Мир благодаря силе — единственная стратегия": Сибига призвал усилить давление на Россию для завершения войны

Министр иностранных дел Андрей Сибига дал оценку заявлению помощника президента рф Юрия Ушакова о том, что в Москве ожидали давления на Украину со стороны США после встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске. Об этом сообщает УНН.

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По словам Сибиги, сохранение и усиление давления на Россию остаются критически важными для "прекращения этой войны".

Пока Россия будет верить, что может достичь целей своего вторжения – целей, которых она не способна достичь на поле боя, – путем давления на Украину с целью заставить ее капитулировать, она не будет готова к серьезным переговорам - отметил глава МИД.

Он добавил, что "эту войну невозможно завершить, прекратив сопротивление Украины".

"Ее можно завершить только прекращением атак агрессора. ... Мир благодаря силе — единственная стратегия, которая работает. Но эта сила должна быть направлена против агрессора, а не против страны, которая защищается", — добавил Сибига.

Напомним

Главный дипломат рф Сергей Лавров обвинил Европу в том, что она "с гордостью похоронила" договоренности России и США в Анкоридже.

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