МВС сформувало мобільну групу для пошукових операцій після авіакатастрофи в Тегерані

КИЇВ. 8 січня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ сформовано групу фахівців ДСНС України та експертної служби МВС, що готова вирушити в Тегеран для допомоги у пошуковій операції катастрофи українського Boeing 737 в Ірані. Про це повідомляє у Facebook пресслужба МВС України, передає УНН.