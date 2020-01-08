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МВС сформувало мобільну групу для пошукових операцій після авіакатастрофи в Тегерані

МВС сформувало мобільну групу для пошукових операцій після авіакатастрофи в Тегерані

Київ • УНН

 • 16925 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ сформовано групу фахівців ДСНС України та експертної служби МВС, що готова вирушити в Тегеран для допомоги у пошуковій операції катастрофи українського Boeing 737 в Ірані. Про це повідомляє у Facebook пресслужба МВС України, передає УНН.

"МВС України готове направити до Ірану мобільну групу для пошукових операцій. У Міністерстві внутрішніх справ сформовано групу фахівців ДСНС України та експертної служби МВС для допомоги у пошуковій операції катастрофи українського літака в Ірані. Наші сили очікують на рішення Уряду України та іранської сторони", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту. 

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані — технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий. Також причиною авіакатастрофи українського літака, що сталася 8 січня в Ірані стало загоряння одного з його двигунів. Про це повідомив представник влади Ірану.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МАУ не вважають членів екіпажу винуватцями катастрофи.

Водночас у повідомленні посольства України в Ірані вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту виключається".

Пізніше на сайті посольства видалили інформацію про попередні причини трагедії.

Крім того, у МЗС повідомили, що за наявною інформацією щодо країн походження загиблих в авіакатастрофі пасажирського літака МАУ в Ірані, 11 людей - з України.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані. Також він зазначив, що МЗС наразі готує списки пасажирів літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, їх буде оприлюднено найближчим часом. Спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту. 

Як повідомлялося раніше в УНН, український літак, що зазнав катастрофи в Ірані, проходив техобслуговування 6 січня.

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