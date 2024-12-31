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Можливо й ми десь поряд проходили: Буданов про падіння режиму Асада в Сирії

Київ • УНН

 • 26976 перегляди

Керівник ГУР Кирило Буданов прокоментував падіння режиму Асада в Сирії, натякнувши на можливу причетність української розвідки. Асад втік до рф, а новим лідером Сирії став Ахмад аш-Шараа.

Глава ГУР Кирило Буданов, коментуючи падіння режиму Асада в Сирії, заявив, що можливо і українська розвідка десь поряд проходила. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Всюди, де режими, диктатори падають й де режими перетинаються з режимами, які воюють з нами - це завжди буде йти нам в плюс. Як так сталося? Ну, якось сталося. рф офіційно з трибуни ООН в обличчі їх постпреда небендзі звинуватила нашу організацію в цьому ще у перші дні. Це їх бачення. Всі попрацювали над цим. Турки попрацювали. Можливо й ми десь поряд проходили. Багато хто працював для того, щоб цей режим впав", - сказав глава ГУР.

Буданов зазначив також, що під час знаходження російського контингенту в Сирії, росіяни місцевий персонал набирали для війни проти України.

"Сподіваюсь, що зараз це все перестане існувати", - резюмував він.

Доповнення

Сирійські повстанці, які досягли значного прогресу в наступі , 8 грудня оголосили про захоплення столиці Дамаска і повідомили про падіння правителя Башара Асада. Сам же Асад втік до росії.

30 грудня міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив свій візит в Дамаску та зустріч з новим лідером Сирії Ахмадом аш-Шараа.

Сибіга зазначав, що це перший візит офіційної делегації України до Сирії за багато років, який свідчить про готовність відкрити нову сторінку у двосторонніх відносинах між країнами.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
damaskДамаск
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syriiaСирія
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