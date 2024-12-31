Возможно и мы где-то рядом проходили: Буданов о падении режима Асада в Сирии

ukenru
Эксклюзив
Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году
14:46 • 16701 просмотра

Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году

Эксклюзив
Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены
12:21 • 61419 просмотра

Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой
10:23 • 102942 просмотра

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой

Эксклюзив
Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год
 • 116437 просмотра

Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год

Эксклюзив
Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек
 • 137082 просмотра

Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
 • 187989 просмотра

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

Гадания и приметы: развлечения на Новый год
 • 152264 просмотра

Гадания и приметы: развлечения на Новый год

Эксклюзив
Год Змеи: как встретить, чтобы привлечь удачу
 • 137751 просмотра

Год Змеи: как встретить, чтобы привлечь удачу

Эксклюзив
Выводы аудита. Без немедленных реформ в АРМА государство и в дальнейшем будет нести убытки - юрист
 • 115805 просмотра

Выводы аудита. Без немедленных реформ в АРМА государство и в дальнейшем будет нести убытки - юрист

Эксклюзив
Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": как выход игры вызвал всплеск продаж игровых гаджетов
 • 108426 просмотра

Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": как выход игры вызвал всплеск продаж игровых гаджетов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения о разводе после 8 лет судебной тяжбы

Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения о разводе после 8 лет судебной тяжбы

 • 108194 просмотра
Дженнифер Лопес оставила Бена Аффлека вне итогов 2024 года

Дженнифер Лопес оставила Бена Аффлека вне итогов 2024 года

 • 81404 просмотра
От фейерверков в Сиднее до падения шара в Нью-Йорке: города по всему миру готовятся встретить Новый год

От фейерверков в Сиднее до падения шара в Нью-Йорке: города по всему миру готовятся встретить Новый год

 • 81951 просмотра
«Мой кот поет лучше!": фанаты разоблачили „ужасное“ выступление Рианны в караоке

«Мой кот поет лучше!": фанаты разоблачили „ужасное“ выступление Рианны в караоке

 • 67908 просмотра
«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

10:49 • 54603 просмотра
публикации
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

 • 187989 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 141335 просмотра
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 243821 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 219041 просмотра
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
Эксклюзив

 • 235202 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Король Чарльз III объявил список новых рыцарей и командоров Британской империи

Король Чарльз III объявил список новых рыцарей и командоров Британской империи

13:56 • 13630 просмотра
«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

10:49 • 54603 просмотра
Празднования начались: Кирибати первой в мире встретила 2025 год

Празднования начались: Кирибати первой в мире встретила 2025 год

10:43 • 35492 просмотра
«Мой кот поет лучше!": фанаты разоблачили „ужасное“ выступление Рианны в караоке

«Мой кот поет лучше!": фанаты разоблачили „ужасное“ выступление Рианны в караоке

 • 67908 просмотра
От фейерверков в Сиднее до падения шара в Нью-Йорке: города по всему миру готовятся встретить Новый год

От фейерверков в Сиднее до падения шара в Нью-Йорке: города по всему миру готовятся встретить Новый год

 • 81951 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Возможно и мы где-то рядом проходили: Буданов о падении режима Асада в Сирии

Возможно и мы где-то рядом проходили: Буданов о падении режима Асада в Сирии

Киев  •  УНН

 • 5383 просмотра

Read in English

Руководитель ГУР Кирилл Буданов прокомментировал падение режима Асада в Сирии, намекнув на возможную причастность украинской разведки. Асад сбежал в ha, а новым лидером Сирии стал Ахмад аш-Шараа.

Глава ГУР Кирилл Буданов, комментируя падение режима Асада в Сирии, заявил, что возможно и украинская разведка где-то рядом проходила. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

"Всюду, где режимы, диктаторы падают и где режимы пересекаются с режимами, которые воюют с нами - это всегда будет идти нам в плюс. Как так случилось? Ну, как-то произошло. рф официально с трибуны ООН в лице их постпреда небендзи обвинила нашу организацию в этом еще в первые дни. Это их видение. Все поработали над этим. Турки поработали. Возможно и мы где-то рядом проходили. Многие работали для того, чтобы этот режим упал", - сказал глава ГУР.

Буданов отметил также, что во время нахождения российского контингента в Сирии, россияне местный персонал набирали для войны против Украины.

"Надеюсь, что сейчас это все перестанет существовать", - резюмировал он.

Дополнение

Достигшие значительного прогресса в наступлении сирийские повстанцы, 8 декабря объявили о захвате столицы Дамаска и сообщили о падении правителя Башара Асада. Сам же Асад бежал в hоссию.

30 декабря министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил свой визит в Дамаск и встречу с новым лидером Сирии Ахмадом аш-Шараа.

Сибига отмечал, что это первый визит официальной делегации Украины в Сирию за много лет, который свидетельствует о готовности открыть новую страницу в двусторонних отношениях между странами.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
damaskДамаск
bashar-asadБашар Асад
siriyaСирия
kyrylo-budanovКирилл Буданов
turtsiyaТурция
ukrainaУкраина