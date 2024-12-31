Возможно и мы где-то рядом проходили: Буданов о падении режима Асада в Сирии

Глава ГУР Кирилл Буданов, комментируя падение режима Асада в Сирии, заявил, что возможно и украинская разведка где-то рядом проходила. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

"Всюду, где режимы, диктаторы падают и где режимы пересекаются с режимами, которые воюют с нами - это всегда будет идти нам в плюс. Как так случилось? Ну, как-то произошло. рф официально с трибуны ООН в лице их постпреда небендзи обвинила нашу организацию в этом еще в первые дни. Это их видение. Все поработали над этим. Турки поработали. Возможно и мы где-то рядом проходили. Многие работали для того, чтобы этот режим упал", - сказал глава ГУР.

Буданов отметил также, что во время нахождения российского контингента в Сирии, россияне местный персонал набирали для войны против Украины.

"Надеюсь, что сейчас это все перестанет существовать", - резюмировал он.

Дополнение

Достигшие значительного прогресса в наступлении сирийские повстанцы, 8 декабря объявили о захвате столицы Дамаска и сообщили о падении правителя Башара Асада. Сам же Асад бежал в hоссию.

30 декабря министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил свой визит в Дамаск и встречу с новым лидером Сирии Ахмадом аш-Шараа.

Сибига отмечал, что это первый визит официальной делегации Украины в Сирию за много лет, который свидетельствует о готовности открыть новую страницу в двусторонних отношениях между странами.