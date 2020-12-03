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Можливий локдаун і зниження доходів призвели до відмови від новорічних корпоративів - експерт

Можливий локдаун і зниження доходів призвели до відмови від новорічних корпоративів - експерт

Київ • УНН

 • 23058 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. В Україні можливий локдаун, "карантин вихідного дня" і зниження доходів призвели до масової відмови від новорічних корпоративів. Про це в коментарі кореспонденту УНН повідомив президент Української ресторанної асоціації Сергій Трахачов.

“Кількість колективів, які планують провести новорічний корпоратив у ресторанах, поменшала. У країні карантин, і багато з них перебувають на "відділенці" — це перший момент. Другий момент — доходи всієї економіки дуже сильно знизилися, відповідно - бюджетів немає, і замовлень менше, ніж зазвичай, однозначно. Наступний момент, який ми відчули протягом останніх двох тижнів, особливо з введенням "карантину вихідного дня“, — ресторани в розумінні гостей знову стали небезпечними, хоча карантин був введений в вихідні дні, а й у будні відвідуваність різко впала. Це спричинило і відмови від попередніх замовлень корпоративів”, - зазначив він.

За його словами, цього року швидше за все не буде такого масового явища, як новорічні корпоративи.

“Окрім цього, незрозуміла ситуація з локдауном точно не додала впевненості в тому, що корпоратив як мінімум можна буде провести. Тому сукупність факторів, що в економіці немає грошей, обмеження, ми ж розуміємо, що не можна провести корпоратив, як раніше: великі столи, великі групи. Їх все одно треба розділити на столи по 4 людини, між якими має бути відстань, — це вже не звичайна історія. Тобто обмеження, проблеми в економіці плюс інформаційна блокада бізнесу з боку держави призводить до того, що як масове явище цього року корпоративів скоріше за все не буде. Зараз люди не готові домовлятися, не готові робити передоплату”, - додав Трахачов.

Нагадаємо, уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Водночас, вже йдуть розмови про те, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів у грудні. Нардеп Олександр Дубінський повідомив, що Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня. Водночас про введення жорсткого карантину українцям обіцяють повідомити не пізніше, ніж за 7 днів до його початку.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.

Українські Національні Новини

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