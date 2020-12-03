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Возможный локдаун и снижение доходов привели к отказу от новогодних корпоративов - эксперт

Киев  •  УНН

 • 23053 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Украине возможный локдаун, "карантин выходного дня" и снижение доходов привели к массовому отказу от новогодних корпоративов. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил Президент украинской ресторанной ассоциации Сергей Трахачов.

“Количество коллективов, которые планируют провести новогодний корпоратив в ресторанах, уменьшилось. В стране карантин, и многие находятся на удаленке — это первый момент. Второй момент — доходы всей экономики очень сильно снизились, соответственно - бюджетов нет, и заказов меньше, чем обычно, однозначно. Следующий момент, который мы почувствовали в течение последних двух недель, особенно с введением "карантина выходного дня“, — рестораны в понимании гостей снова стали опасными, хотя карантин был введен в выходные дни, но и в будни посещаемость резко упала. Это повлекло и отказы от предварительных заказов корпоративов”, — отметил он.

По его словам, в этом году скорей всего не будет такого массового явления, как новогодние корпоративы.

“Кроме этого, непонятная ситуация с локдауном точно не добавила уверенности в том, что корпоратив как минимум можно будет провести. Поэтому совокупность факторов, что в экономике нет денег, ограничения, мы же понимаем, что нельзя провести корпоратив, как раньше: большие столы, большие группы. Их все ровно надо разделить на столы по 4 человека, между которыми должно быть расстояние, — это уже не обычная история. То есть ограничения, проблемы в экономике плюс информационная блокада бизнеса со стороны государства приводит к тому, что как массовое явление в этом году корпоративов скорей всего не будет. Сейчас люди не готовы договариваться, не готовы делать предоплату”, — добавил Трахачов.

Напомним, правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре. Нардеп Александр Дубинский сообщил, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января. В то же время о введении жесткого карантина украинцам обещают сообщить не позднее, чем за 7 дней до его начала.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

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