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Москаль про справу "Привату": замість НАБУ, яке фінансується податками українців, працює хіба що ФБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Гучна справа Приватбанку, про яку вже говорять не лише в Україні, а й за кордоном продовжує затягуватися. Американські аудитори дійшли до висновку, що кошти з Приватбанку виводилися на офшорні компанії, а Євросоюз у своєму звіті прямо вказав на зволікання у розслідуванні. Над цією справою працюють детективи НАБУ, як власне і над справою Енергомережі, яка є першою з часів створення НАБУ і дотепер не дійшла до логічного завершення. Причину такої ситуації Геннадій Москаль вбачає у непрофесійності та можливій корупційній складовій з боку НАБУ, передає УНН.

“Подивіться, прем’єр-міністра Лазаренко хто посадив? Українські правоохоронні органи та всі його оборудки (не реагували — ред). Явно це робили американці, ФБР, американський суд”, — каже політик, і додає, що аналогічно історія буде розвиватися у справі “Привату”.

“Громадяни України, які вивели ці капітали, які вони наче взяли у кредит у Приватбанку і вивели їх через кіпрські відділення, і вивели їх у США. ФБР тут було, вони всіх встановили, всі прізвища у них є”, — вважає Москаль.

Він додає, що НАБУ, яке живе за кошти платників податків в Україні нічого не робить. А за нього, де потрібно робить ФБР.

“Просто немає бажання, немає політичної волі”, — додав Москаль, коментуючи причини кволої діяльності антикорупційного Бюро.

Нагадаємо, за словами експерта Олександра Охріменко, замість боротися із корупціонерами, НАБУ з ними співпрацює.

Зауважимо, за словами Юрія Касьянова, у справі “Суркісів-ПриватБанку” переважають розміри гаманців, але не закон.

Нагадаємо, експерти певні, що НАБУ провалило розслідування справи про енергетичну корупцію — схеми “Енергомережі”. Попри наявність опублікованих записів, де чутно, що гроші звозили до офісу Суркісів, останні й досі не мають процесуального статусу у провадженні, коментував Олександр Кочетков.

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