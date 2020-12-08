Москаль про справу "Привату": замість НАБУ, яке фінансується податками українців, працює хіба що ФБР

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Гучна справа Приватбанку, про яку вже говорять не лише в Україні, а й за кордоном продовжує затягуватися. Американські аудитори дійшли до висновку, що кошти з Приватбанку виводилися на офшорні компанії, а Євросоюз у своєму звіті прямо вказав на зволікання у розслідуванні. Над цією справою працюють детективи НАБУ, як власне і над справою Енергомережі, яка є першою з часів створення НАБУ і дотепер не дійшла до логічного завершення. Причину такої ситуації Геннадій Москаль вбачає у непрофесійності та можливій корупційній складовій з боку НАБУ, передає УНН.