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Експерт розповів, чому НАБУ "провалило" розслідування схем "Енергомережі": там же на плівках чути, як гроші Суркісам везуть

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Керівництво НАБУ навіть задля власного самозбереження фізично не здатне взяти гучну справу і довести її до вироку. Таку думку УНН озвучив політичний аналітик Олександр Кочетков, коментуючи повідомлення САП про підсумки розслідування найгучнішої енергетичної схеми за часів незалежності України.

Мова про діяльність компанії “Енергомережа”, справу стосовно посадовців якої та низки обленерго, САП скерував до суду.

“Керівництво НАБУ навіть задля власного самозбереження фізично не здатне взяти гучну справу і довести її до вироку, вони не спроможні. І це на 50% система корупційна, яка не налаштована боротися із корупцією, бо вони вийдуть самі на себе, а на решту 50% це — недолугість і непрофесійність НАБУ в цілому. І те що вони не можуть навіть оцю гучну справу в енергетиці довести до якогось результату — це закономірно”, — каже він.

Кочетков нагадав про гучних фігурантів провадження “Енергомережі”.

“Може не можуть довести до кінця, бо там фігурують високопосадовці і олігархи. Адже там же на плівках чути як гроші Срукісам везуть в офіс. Тож, домовленості в Україні завжди перемагають закон, і в цьому випадку також. Це відомі фігури, того ж Порошенка прикриває захід, він — своїх партнерів, на Суркісів — працюють гроші, за які можна, наприклад, найняти найкращих адвокатів, а доказова база, яку зібрали НАБУ — дуже квола і непереконлива. Не вміє НАБУ працювати так, щоб довести справу до кінця і покарати таких впливових осіб, навіть якщо вони винні”, — вважає експерт.

Він також додав, що в НАБУ так і не набрали професіоналів, які би мали “мізки, досвід і вміння”.

Нагадаємо, учора САП повідомив про завершення розслідування у справі “Енергомережі”.

“...у кримінальному провадженні повідомлено про підозру колишньому голові правління ПрАТ “ХК „Енергомережа“ у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 209 КК України, колишньому директору з енергозбуту ПАТ „Запоріжжяобленерго“ у вчиненні злочину, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, колишньому виконувачу обов’язків голови правління ПАТ „Черкасиобленерго“ у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України та колишньому першому заступнику голови правління цього товариства у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України”, — йшлося у релізі.

Натомість прізвищ гучних фігурантів у матеріалах НАБУ немає. Попри те, що журналісти програми “Схеми” публікували записи телефонних розмов директора Крючкова, які свідчать про ймовірну причетність до діяльності “Енергомережі” братів Суркісів і Кононенка.

Судячи з оприлюднених розмов, Крючков регулярно давав вказівки відвозити різні суми грошей в офіс братам Суркісам на стадіон “Динамо”. І вже в кінці 2019 року в цій частині з’явилися рішення Вищого антикорупційного суду. Вони засвідчили факт, що вилучені НАБУ під час обшуків в приміщеннях “Динамо” (вул. Грушевського, 3) документи мають безпосередній стосунок до кримінального провадження за фактом схем “Енергомережі”.

Також нагадаємо, за словами підозрюваного Крючкова енергетичну справу про схеми “Енергомережі” і обленерго Суркісів, ВАКС взагалі нібито хоче повернути НАБУ на дорозслідування.

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