Эксперт рассказал, почему НАБУ "провалило" расследование схем "Энергосети": там же на пленках слышно, как деньги Суркисам везут

Речь о деятельности компании “энергосети”, дело в отношении должностных лиц которой и ряда облэнерго, САП направил в суд.

“Руководство НАБУ даже для собственного самосохранения физически не способно взять громкое дело и довести его до приговора, они не способны. И это на 50% система коррупционная, не настроена бороться с коррупцией, потому что они выйдут сами на себя, а на остальные 50% это — глупость и непрофессионализм НАБУ в целом. И то, что они не могут даже это громкое дело в энергетике довести до какого-то результата — это закономерно”, — говорит он.

Кочетков напомнил о громких фигурантах производства “Энергосети”.

“Может не могут довести до конца, потому что там фигурируют высокопоставленные и олигархи. Ведь там же на пленках слышно как деньги Срукисам везут в офис. Поэтому, договоренности в Украине всегда побеждают закон, и в этом случае тоже. Это известные фигуры, того же Порошенко прикрывает мероприятие, он — своих партнеров, Суркисов — работают деньги, за которые можно, например, нанять лучших адвокатов, а доказательная база, которую собрали НАБУ — очень слабая и неубедительная. Не умеет НАБУ работать так, чтобы довести дело до конца и наказать таких влиятельных лиц, даже если они виноваты”, — считает эксперт.

Он также добавил, что в НАБУ так и не набрали профессионалов, имевших бы “мозги, опыт и умения”.

Напомним, вчера САП сообщило о завершении расследования по делу “Энергосети”.

“... в уголовном производстве сообщено о подозрении бывшему председателю правления ЧАО “ХК „Энергосети“ в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 209 УК Украины, бывшему директору по энергосбыту ОАО „Запорожьеоблэнерго“ в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, бывшему исполняющему обязанности председателя правления ПАО „Черкассыоблэнерго“ в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 УК Украины и бывшему первому заместителю председателя правления этого общества в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 УК Украины”, — говорилось в релизе.

Зато фамилий громких фигурантов в материалах НАБУ нет. Несмотря на то, что журналисты программы “Схемы” публиковали записи телефонных разговоров директора Крючкова, свидетельствующие о вероятной причастности к деятельности “Энергосети” братьев Суркисов и Кононенко.

Судя по обнародованным разговорам, Крючков регулярно давал указания отвозить различные суммы денег в офис братьям Суркисам на стадион “Динамо”. И уже в конце 2019 года в этой части появились решения Высшего антикоррупционного суда. Они засвидетельствовали факт, что изъятые НАБУ во время обысков в помещениях “Динамо” (ул. Грушевского, 3) документы имеют непосредственное отношение к уголовному производство по факту схем “Энергосети”.

Также напомним, по словам подозреваемого Крючкова энергетическое дело о схемах “Энергосети” и облэнерго Суркисов, ВАКС вообще якобы хочет вернуть НАБУ на доследование.