Москаль о деле "Привата": вместо НАБУ, которое финансируется налогами украинцев, работает разве что ФБР

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Громкое дело Приватбанка, о которой уже говорят не только в Украине, но и за рубежом продолжает затягиваться. Американские аудиторы пришли к выводу, что средства из Приватбанка выводились на оффшорные компании, а Евросоюз в своем отчете прямо указал на промедление в расследовании. Над этим делом работают детективы НАБУ, как собственно и над делом Энергосети, которая является первой со времен создания НАБУ до сих пор не дошла до логического завершения. Причину такой ситуации Геннадий Москаль видит в непрофессионализме и возможной коррупционной составляющей со стороны НАБУ, передает УНН.