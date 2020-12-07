Охріменко про справи НАБУ: замість боротися із корупціонерами, Бюро з ними співпрацює
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У своєму звіті ЄС нещодавно констатував затягування розслідування справи “ПриватБанку”. Але є й інші гучні провадження, наприклад щодо “Енергомережі”, де фігурують відомі прізвища на кшталт Суркісів чи Кононенка. Проте такі справи ледь рухаються, а фігурантам й досі не вручені підозри. Причину такій ситуації Олександр Охріменко вбачає у “поблажливості” з боку НАБУ до корупціонерів, передає УНН.
“Самі керівники наших антикорупційних органів проявляють якусь незрозумілу поблажливість по відношенню до корупціонерів. Фактично, дійсно в нас якийсь абсурд: найвище наше антикорупційне керівництво являються корупціонерами. Але не може ефективно працювати структура, яку очолює людина із заплямованою репутацією.
Замість того, щоб займатися корупціонерами, вони, керівництво, борються з людьми, які намагаються навести лад. Тому так, оці офшори (мова про компанії через які виводилися кошти з „Приватбанку“, — ред) ця корупція... там не буде рішення, розумієте”, — вважає експерт.
НАБУ замість того, щоб боротися з корупціонерами — співпрацює з корупціонерами, каже Охріменко.
“Виходячи з офіційної інформації, зрозуміло, що документів я не можу надати, але складається таке враження, що керівництво НАБУ замість того, щоб боротися з корупціонерами — співпрацює з корупціонерами. От так от. А ще вони дуже „образливі“ коли кажуть, що вони не борються з корупцією”, — додав він.
Зауважимо, за словами Юрія Касьянова, у справі “Суркісів-ПриватБанку” переважають розміри гаманців, але не закон.
Нагадаємо, експерти певні, що НАБУ провалило розслідування справи про енергетичну корупцію — схеми “Енегомережі”. Попри наявність опублікованих записів, де чутно, що гроші звозили до офісу Суркісів, останні й досі не мають процесуального статусу у провадженні, коментував Олександр Кочетков.