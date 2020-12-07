Охрименко о делах НАБУ: вместо борьбы с коррупционерами, Бюро с ними сотрудничает

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В своем отчете ЕС недавно констатировал затягивание расследования дела "ПриватБанка". Но есть и другие громкие производства, например по "Энергосети", где фигурируют известные фамилии вроде Суркисов или Кононенко. Однако такие дела едва двигаются, а фигурантам до сих пор не вручено подозрения. Причину такой ситуации Александр Охрименко видит в "снисхождении" со стороны НАБУ к коррупционерам, передает УНН.