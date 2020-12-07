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Охрименко о делах НАБУ: вместо борьбы с коррупционерами, Бюро с ними сотрудничает

Охрименко о делах НАБУ: вместо борьбы с коррупционерами, Бюро с ними сотрудничает

Киев  •  УНН

 • 15547 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В своем отчете ЕС недавно констатировал затягивание расследования дела "ПриватБанка". Но есть и другие громкие производства, например по "Энергосети", где фигурируют известные фамилии вроде Суркисов или Кононенко. Однако такие дела едва двигаются, а фигурантам до сих пор не вручено подозрения. Причину такой ситуации Александр Охрименко видит в "снисхождении" со стороны НАБУ к коррупционерам, передает УНН.

"Сами руководители наших антикоррупционных органов проявляют какую-то непонятную снисходительность по отношению к коррупционерам. Фактически, действительно у нас какой-то абсурд: высшее наше антикоррупционное руководство является коррупционерами. Но не может эффективно работать структура, которую возглавляет человек с запятнанной репутацией.

Вместо того, чтобы заниматься коррупционерами, они, руководство, борются с людьми, которые пытаются навести порядок. Поэтому да, эти оффшоры (речь о компании через которые выводились средства из "Приватбанка" - ред) это коррупция ... там не будет решения, понимаете", - считает эксперт.

НАБУ вместо того, чтобы бороться с коррупционерами - сотрудничает с коррупционерами, говорит Охрименко.

"Исходя из официальной информации, понятно, что документов я не могу предоставить, но складывается такое впечатление, что руководство НАБУ вместо того, чтобы бороться с коррупционерами - сотрудничает с коррупционерами. Вот так вот. А еще они очень "оскорбленные" когда говорят, что они не борются с коррупцией", - добавил он.

Отметим, по словам Юрия Касьянова по делу "Суркисов-ПриватБанка" преобладают размеры кошельков, но не закон.

Напомним, эксперты уверены, что НАБУ провалило расследование дела об энергетической коррупции - схемы "Энергосети". Несмотря на наличие опубликованных записей, где слышно, что деньги свозили в офис Суркисов, последние до сих пор не имеют процессуального статуса в производстве, комментировал Александр Кочетков.

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