Монголії доведеться пояснити свою відмову арештувати путіна - прокурор МКС

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан в інтерв'ю BBC заявив, що Монголії доведеться пояснити, чому вона проігнорувала ордер МКС на арешт російського диктатора володимира путіна, передає УНН.

Деталі

Цього тижня російський президент здійснив візит до Монголії, де він мав бути заарештований, але був зустрінутий червоною килимовою доріжкою.

Карім Хан запевнив, що Монголії доведеться пояснити, чому вона проігнорувала ордер МКС.

"Переговорний процес на рівні суду ведеться. Судді можуть дати свої рекомендації на випадок, якщо буде виявлено відсутність співпраці, але я не хочу нічого передбачати, тому що зараз це питання вирішується між суддями та урядом Монголії", — сказав прокурор.

На питання ВВС про те, чи вірить він, що путін колись опиниться на лаві підсудних у Гаазі, Хан відповів, навівши приклад колишньої Югославії.

"Люди сміялися, коли трибунал за колишньою Югославією домагався ордерів на арешт Караджича і Младича, не кажучи вже про Мілошевича, коли Спеціальний суд за Сьєрра-Леоне видавав ордер на арешт колишнього президента Чарльза Тейлора, але, як показала історія, ці люди, які у менулому мали значну владу у себе в країні і в регіоні, в результаті опинилися на лаві підсудних. Є приклади, які показують, що якщо хтось робить, що заманеться, користуючись владою, не обмеженою вищою відповідальністю, його простір для маневру звужується", - зазначив Хан.

Наразі найвищими особами, арешту яких добивається МКС, є володимир путін, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант.

Раніше Хан також видав ордери на арешт трьох лідерів угруповання ХАМАС, двоє з тих пір були вбиті в результаті воєнних дій у секторі Газа.

Монголія поважає путіна більше ніж міжнародне право – Зеленський

Контекст

Як повідомляв УНН, російський диктатор володимир путін прибув до Монголії, яка, як держава-учасниця Римського статуту, має виконати ордер Міжнародного кримінального суду про арешт путіна.

Проте країна проігнорувала рішення МКС та відмовилась арештувати російського президента.

У МЗС України заявили, що це удар по міжнародній системі кримінального права, і попередили, що Київ працюватиме над наслідками для Улан-Батора.

Нагадаємо

Речник Міжнародного кримінального суду (МКС) Фаді ель-Абдалла заявив, що Монголія, як держава-учасниця Римського статуту, зобов'язана заарештувати очільника кремля володимира путіна під час його запланованого візиту. На путіна видано ордер на арешт за участь у викраденні українських дітей.

У нас зв'язані руки: у Монголії пояснили, чому не арештували путіна