Монголии придется объяснить свой отказ арестовать путина - прокурор МУС

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан в интервью BBC заявил, что Монголии придется объяснить, почему она проигнорировала ордер МУС на арест российского диктатора владимира путина, передает УНН.

Детали

На этой неделе российский президент совершил визит в Монголию, где он должен был быть арестован, но был встречен красной ковровой дорожкой.

Карим Хан заверил, что Монголии придется объяснить, почему она проигнорировала ордер МУС.

"Переговорный процесс на уровне суда ведется. Судьи могут дать свои рекомендации на случай, если будет выявлено отсутствие сотрудничества, но я не хочу ничего предсказывать, потому что сейчас этот вопрос решается между судьями и правительством Монголии", - сказал прокурор.

На вопрос ВВС о том, верит ли он, что путин когда-нибудь окажется на скамье подсудимых в Гааге, Хан ответил, приведя пример бывшей Югославии.

"Люди смеялись, когда трибунал по бывшей Югославии добивался ордеров на арест Караджича и Младича, не говоря уже о Милошевиче, когда Специальный суд по Сьерра-Леоне выдавал ордер на арест бывшего президента Чарльза Тейлора, но, как показала история, эти люди, которые в прошлом имели значительную власть у себя в стране и в регионе, в результате оказались на скамье подсудимых. Есть примеры, которые показывают, что если кто-то делает, что заблагорассудится, пользуясь властью, не ограниченной высшей ответственностью, его пространство для маневра сужается", - отметил Хан.

Сейчас самыми высокими лицами, ареста которых добивается МУС, являются владимир путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галант.

Ранее Хан также выдал ордера на арест трех лидеров группировки ХАМАС, двое с тех пор были убиты в результате военных действий в секторе Газа.

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Контекст

Как сообщал УНН, российский диктатор владимир путин прибыл в Монголию, которая, как государство-участник Римского статута, должна выполнить ордер Международного уголовного суда об аресте путина.

Однако страна проигнорировала решение МУС и отказалась арестовать российского президента.

В МИД Украины заявили, что это удар по международной системе уголовного права, и предупредили, что Киев будет работать над последствиями для Улан-Батора.

Напомним

Представитель Международного уголовного суда (МУС) Фади эль-Абдалла заявил, что Монголия, как государство-участник Римского статута, обязана арестовать главу кремля владимира путина во время его запланированного визита. На путина выдан ордер на арест за участие в похищении украинских детей.

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