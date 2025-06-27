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"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
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26 червня, 16:34 • 60252 перегляди
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
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Міжнародний день рожевого вина та День народження банкомату: що ще відзначають 27 червня

Київ • УНН

 • 1104 перегляди

Сьогодні, 27 червня, відзначаються Міжнародний день рожевого вина, День народження банкомату та Міжнародний день рибальства. Цього дня також вшановують блаженного священномученика Миколая (Чарнецького) і преподобного Самсона-лікаря.

Міжнародний день рожевого вина та День народження банкомату: що ще відзначають 27 червня

Сьогодні, 27 червня, відзначається Міжнародний день рожевого вина та День народження банкомату. Крім того, християни вшановують блаженного священномученика Миколая (Чарнецького) і преподобного Самсона-лікаря, пише УНН.

Міжнародний день рожевого вина

Цей день був запроваджений для того, щоб показати людям, як цей напій може доповнити не лише гастрономічні поєднання, але й культурні моменти. Рожеве вино зазвичай асоціюється з романтичними вечорами, спекотними літніми днями та святковими подіями. Цей день дає можливість відкрити нові грані смаку і дослідити різноманіття вин, яке пропонують винороби з усього світу.

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День народження банкомата

Перший банкомат винайшов Джон Шеперд-Беррон, який працював управителем компанії "Де Ла Рю". Він прагнув створити такий пристрій, за допомогою якого можна отримувати готівку в будь-якій точці світу. На таке рішення його надихнув автоматичний кіоск, в якому він брав шоколадні батончики. Винахідник зрозумів, що замість цукерок у машину можливо помістити гроші.

Міжнародний день рибальства

Це свято засноване на З’їзді з регулювання та розвитку промислової риболовлі, який відбувся в Італії у липні 1984. Святкують цей день по всьому світу і професіонали, і аматори. Це важлива подія, присвячена просуванню практики сталого рибальства, захисту морських екосистем та визнанню життєво важливої ролі рибальства у світовій економіці та суспільстві.

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День сонцезахисних окулярів

Перші сонячні окуляри були створені у XVII столітті. Вони були дуже дорогими, а для їх виготовлення на скло наносили особливу фарбу, яка затемнювала лінзи. Через таку фарбу мало що можна було побачити, тому окуляри були скоріше модним аксесуаром, ніж корисним придбанням.

Спомин блаженного священномученика Миколая (Чарнецького); преподобного Самсона-лікаря

Блаженний священномученик Миколай (Чарнецький). Народився 9 грудня на Тернопільщині, в багатодітній селянській родині. Приєднався до ордену ченців василіян. У 1940-х роках, коли радянська влада заборонила Українську греко-католицьку церкву і почалися масові репресії, він залишився вірним своїй Церкві. Через переслідування, арешти, катування і заслання пройшов немало випробувань, які мужньо терпів до самої смерті.

Самсон-лікар народився у знатній родині в Східній Римській імперії, ймовірно у Малій Азії. Від молодих років він відчував покликання служити Богу та людям. Самсон став відомий як чудовий лікар, який поєднував знання медицини свого часу з глибокою вірою і молитвою. Він відкрив і очолив лікарню для бідних і хворих.

Удар рф по Дніпропетровщині: Епіфаній заявив про пошкодження духовної семінарії ПЦУ24.06.25, 20:20 • 4006 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Суспільство
Джефф Безос
Париж
Італія
Tesla
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