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Международный день розового вина и День рождения банкомата: что ещё отмечают 27 июня

Киев • УНН

 • 846 просмотра

Сегодня, 27 июня, отмечаются Международный день розового вина, День рождения банкомата и Международный день рыболовства. В этот день также почитают блаженного священномученика Николая (Чарнецкого) и преподобного Самсона-врачевателя.

Международный день розового вина и День рождения банкомата: что ещё отмечают 27 июня

Сегодня, 27 июня, отмечается Международный день розового вина и День рождения банкомата. Кроме того, христиане чествуют блаженного священномученика Николая (Чарнецкого) и преподобного Самсона-лекаря, пишет УНН.

Международный день розового вина

Этот день был введен для того, чтобы показать людям, как этот напиток может дополнить не только гастрономические сочетания, но и культурные моменты. Розовое вино обычно ассоциируется с романтическими вечерами, жаркими летними днями и праздничными событиями. Этот день дает возможность открыть новые грани вкуса и исследовать многообразие вин, которое предлагают виноделы со всего мира.

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День рождения банкомата

Первый банкомат изобрел Джон Шеперд-Баррон, который работал управляющим компании "Де Ла Рю". Он стремился создать такое устройство, с помощью которого можно получать наличные в любой точке мира. На такое решение его вдохновил автоматический киоск, в котором он брал шоколадные батончики. Изобретатель понял, что вместо конфет в машину можно поместить деньги.

Международный день рыболовства

Этот праздник основан на Съезде по регулированию и развитию промышленного рыболовства, который состоялся в Италии в июле 1984 года. Отмечают этот день по всему миру и профессионалы, и любители. Это важное событие, посвященное продвижению практики устойчивого рыболовства, защите морских экосистем и признанию жизненно важной роли рыболовства в мировой экономике и обществе.

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День солнцезащитных очков

Первые солнечные очки были созданы в XVII веке. Они были очень дорогими, а для их изготовления на стекло наносили особую краску, которая затемняла линзы. Из-за такой краски мало что можно было увидеть, поэтому очки были скорее модным аксессуаром, чем полезным приобретением.

Память блаженного священномученика Николая (Чарнецкого); преподобного Самсона-лекаря

Блаженный священномученик Николай (Чарнецкий). Родился 9 декабря в Тернопольской области, в многодетной крестьянской семье. Присоединился к ордену монахов-василиан. В 1940-х годах, когда советская власть запретила Украинскую греко-католическую церковь и начались массовые репрессии, он остался верен своей Церкви. Через преследования, аресты, пытки и ссылки прошел немало испытаний, которые мужественно терпел до самой смерти.

Самсон-лекарь родился в знатной семье в Восточной Римской империи, вероятно в Малой Азии. С молодых лет он чувствовал призвание служить Богу и людям. Самсон стал известен как замечательный врач, который сочетал знания медицины своего времени с глубокой верой и молитвой. Он открыл и возглавил больницу для бедных и больных.

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Павел Зинченко

Павел Зинченко

Общество
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Париж
Италия
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