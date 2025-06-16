Мінус 1200 військових та два танки: у Генштабі ЗСУ оприлюднили втрати ворога за добу

Протягом минулої доби, 15 червня Сили оборони ліквідували 1200 російських військовослужбовців, два танки та 18 артилерійських систем. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1005060 (+1200) осіб ліквідовано

танків ‒ 10939 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 22811 (+7)

артилерійських систем ‒ 29208 (+18)

РСЗВ ‒ 1418 (0)

засоби ППО ‒ 1187 (+1)

літаків ‒ 416 (0)

гелікоптерів ‒ 337 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40804 (+95)

крилаті ракети ‒ 3346 (+9)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52096 (+79)

спеціальна техніка ‒ 3916 (+1)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Війська КНДР втратили понад 6000 військовослужбовців під час наступальних бойових операцій проти українських військ у Курській області росії.

На фронті за добу понад 130 боїв: Генштаб назвав найгарячіші напрямки