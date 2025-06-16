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Минус 1200 военных и два танка: в Генштабе ВСУ обнародовали потери врага за сутки

Киев • УНН

 • 422 просмотра

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1200 российских солдат и уничтожили много техники. Общие потери врага с начала войны составили более миллиона человек.

Минус 1200 военных и два танка: в Генштабе ВСУ обнародовали потери врага за сутки

В течение минувших суток, 15 июня Силы обороны ликвидировали 1200 российских военнослужащих, два танка и 18 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1005060 (+1200) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10939 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 22811 (+7)
        • артиллерийских систем ‒ 29208 (+18)
          • РСЗО ‒ 1418 (0)
            • средства ПВО ‒ 1187 (+1)
              • самолетов ‒ 416 (0)
                • вертолетов ‒ 337 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 40804 (+95)
                    • крылатые ракеты ‒ 3346 (+9)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 52096 (+79)
                            • специальная техника ‒ 3916 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Войска КНДР потеряли более 6000 военнослужащих во время наступательных боевых операций против украинских войск в Курской области россии. 

                              На фронте за сутки более 130 боев: Генштаб назвал самые горячие направления16.06.25, 00:05 • 1856 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Курская область
                              Вооруженные силы Украины
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                              Gas TTF
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