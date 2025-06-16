Минус 1200 военных и два танка: в Генштабе ВСУ обнародовали потери врага за сутки

В течение минувших суток, 15 июня Силы обороны ликвидировали 1200 российских военнослужащих, два танка и 18 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1005060 (+1200) человек ликвидировано

танков ‒ 10939 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 22811 (+7)

артиллерийских систем ‒ 29208 (+18)

РСЗО ‒ 1418 (0)

средства ПВО ‒ 1187 (+1)

самолетов ‒ 416 (0)

вертолетов ‒ 337 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 40804 (+95)

крылатые ракеты ‒ 3346 (+9)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 52096 (+79)

специальная техника ‒ 3916 (+1)

Данные уточняются.

Напомним

Войска КНДР потеряли более 6000 военнослужащих во время наступательных боевых операций против украинских войск в Курской области россии.

На фронте за сутки более 130 боев: Генштаб назвал самые горячие направления