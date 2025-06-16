Минус 1200 военных и два танка: в Генштабе ВСУ обнародовали потери врага за сутки
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1200 российских солдат и уничтожили много техники. Общие потери врага с начала войны составили более миллиона человек.
В течение минувших суток, 15 июня Силы обороны ликвидировали 1200 российских военнослужащих, два танка и 18 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1005060 (+1200) человек ликвидировано
- танков ‒ 10939 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 22811 (+7)
- артиллерийских систем ‒ 29208 (+18)
- РСЗО ‒ 1418 (0)
- средства ПВО ‒ 1187 (+1)
- самолетов ‒ 416 (0)
- вертолетов ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 40804 (+95)
- крылатые ракеты ‒ 3346 (+9)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 52096 (+79)
- специальная техника ‒ 3916 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
Войска КНДР потеряли более 6000 военнослужащих во время наступательных боевых операций против украинских войск в Курской области россии.
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