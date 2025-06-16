На фронте за сутки более 130 боев: Генштаб назвал самые горячие направления

С начала суток, 15 июня на российско-украинском фронте произошло 133 боевых столкновения. Самая сложная ситуация на Покровском, Новопавловском, Торецком и Курском направлениях. Об этом сообщил в своей вечерней сводке от 15.06.2025 Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00 15.06.2025 на фронте зафиксировано 133 боестолкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Сегодня российские захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам четыре ракетных и 26 авиационных ударов, применив 11 ракет и сбросив 38 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1082 дроны-камикадзе и совершили около четырех тысяч обстрелов - говорится в отчете.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении противник шесть раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Старица, Каменка и в сторону Довгенького.

На Купянском направлении агрессор шесть раз пытался идти вперед в сторону Петропавловки, Голубовки, Загрызового и Новой Кругляковки. Украинские защитники остановили все атаки врага.

На Лиманском направлении российские захватчики 11 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Копанок, Новоегоровки, Липового и в направлениях Шандриголового, Торского и Григоровки.

На Северском направлении наши защитники отбили три атаки оккупационных войск вблизи Григоровки.

На Краматорском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников вблизи Часового Яра, Белой Горы и Курдюмовки.

Двенадцать раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении вблизи Торецка, в сторону Русиного Яра, Новоспаского и Яблоновки.

На Покровском направлении противник 39 раз пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Новосергеевка, Удачное, Алексеевка и в направлениях Николаевки, Новопавловки, Новониколаевки и Покровска. До сих пор продолжаются три боестолкновения. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Коптево, Новопавловка, Полтавка, Разине и Сухой Яр.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 136 оккупантов, из них 84 – безвозвратно. Также уничтожено пять автомобилей, три мотоцикла, пять беспилотных летательных аппаратов, терминал спутниковой связи, два генератора. К тому же повреждены два автомобиля и одна боевая бронированная машина россиян - отчитывается Генштаб ВСУ.

На Новопавловском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Вольное Поле, Новый Комар и в сторону Мирного, Шевченко, Одрадного, Богатыря. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиационному удару подверглись Новополь, Толстой, Воскресенка и Мирное.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары неуправляемыми авиационными ракетами по Железнодорожному, наступательных действий противник не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одно вражеское штурмовое действие в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар по Одрадокаменке.

На Курском направлении с начала суток произошло 21 боестолкновение. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб, и совершил 200 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь – из РСЗО.

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