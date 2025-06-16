На фронті за добу понад 130 боїв: Генштаб назвав найгарячіші напрямки

Від початку доби, 15 червня на російсько-українському фронті відбулося 133 бойових зіткнення. Найскладніша ситуація на Покровському, Новопавлівському, Торецькому і Курському напрямках. Про це повідомив у своєму вечірньому зведенні від 15.06.2025 Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00 15.06.2025 на фронті зафіксовано 133 боєзіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Сьогодні російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах чотири ракетних і 26 авіаційних ударів, застосувавши 11 ракет та скинувши 38 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1082 дрони-камікадзе та здійснили близько чотирьох тисяч обстрілів - йдеться у звіті.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку противник шість разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Кам’янка та в бік Довгенького.

На Куп’янському напрямку агресор шість разів намагався йти вперед у бік Петропавлівки, Голубівки, Загризового та Нової Кругляківки. Українські захисники зупинили всі атаки ворога.

На Лиманському напрямку російські загарбники 11 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Копанок, Новоєгорівки, Липового та в напрямках Шандриголового, Торського й Григорівки.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили три атаки окупаційних військ поблизу Григорівки.

На Краматорському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших захисників поблизу Часового Яру, Білої Гори та Курдюмівки.

Дванадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку поблизу Торецька, в бік Русиного Яру, Новоспаського та Яблунівки.

На Покровському напрямку противник 39 разів намагався просуватися уперед у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка та в напрямках Миколаївки, Новопавлівки, Новомиколаївки та Покровська. Дотепер тривають три боєзіткнення. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Коптєве, Новопавлівка, Полтавка, Разіне та Сухий Яр.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 136 окупантів, з них 84 – безповоротно. Також знищено п’ять автомобілів, три мотоцикли, п’ять безпілотних літальних апаратів, термінал супутникового зв’язку, два генератори. До того ж пошкоджено два автомобілі та одну бойову броньовану машину росіян - звітує Генштаб ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар та в бік Мирного, Шевченка, Одрадного, Багатиря. Чотири боєзіткнення продовжуються дотепер. Авіаційного удару зазнали Новопіль, Толстой, Воскресенка та Мирне.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів некерованими авіаційними ракетами по Залізничному, наступальних дій противник не проводив.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили одну ворожу штурмову дію в районі Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару по Одрадокам’янці.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 21 боєзіткнення. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб, та здійснив 200 артилерійських обстрілів, зокрема вісім – із РСЗВ.

Розвідка Британії: КНДР втратила у Курській області понад 6000 військових