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Міноборони рф цинічно відзвітувало про удари по "заводах оборонної промисловості" України

Київ • УНН

 • 1168 перегляди

Міноборони рф заявило про успішну атаку на "заводи оборонної промисловості" у Львові, Харкові та Луцьку. У Слов'янську загинув чоловік, у Львові зросла кількість постраждалих до дев'яти осіб.

Міноборони рф цинічно відзвітувало про удари по "заводах оборонної промисловості" України

російське міноборони цинічно відзвітувало про удари по українських містах цієї ночі. Було заявлено, що відбулася вдала атака на "заводи оборонної промисловості" України, пише УНН з посиланням на Міноборони держави-агресора.

Деталі

"Сьогодні вночі збройними силами російської федерації завдано групового удару високоточною зброєю великої дальності повітряного базування та ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України у Львові, Харкові та Луцьку, а також інфраструктурі військового аеродрому. Мета удару досягнуто. Усі призначені об'єкти вражені", - говориться в повідомленні оборонного відомства держави-агресора.

Доповнення

У Слов'янську внаслідок російського обстрілу пошкоджено торговельний центр, СТО, навчальний заклад та адміністративну будівлю. Загинув чоловік 1990 року народження, є поранені.

У Львові зросла кількість постраждалих до дев'яти осіб внаслідок російського удару, двох госпіталізовано. Пошкоджено двоповерховий житловий будинок, зафіксовано витік газу та води.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаНовини Світу
Слов'янськ
Україна
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