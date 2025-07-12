Минобороны рф цинично отчиталось об ударах по "заводам оборонной промышленности" Украины

российское минобороны цинично отчиталось об ударах по украинским городам этой ночью. Было заявлено, что состоялась удачная атака на "заводы оборонной промышленности" Украины, пишет УНН со ссылкой на Минобороны государства-агрессора.

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"Сегодня ночью вооруженными силами российской федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины во Львове, Харькове и Луцке, а также инфраструктуре военного аэродрома. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении оборонного ведомства государства-агрессора.

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В Славянске в результате российского обстрела повреждены торговый центр, СТО, учебное заведение и административное здание. Погиб мужчина 1990 года рождения, есть раненые.

Во Львове возросло количество пострадавших до девяти человек в результате российского удара, двое госпитализированы. Поврежден двухэтажный жилой дом, зафиксирована утечка газа и воды.