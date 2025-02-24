Мінʼюст саботує санкційну групу Єрмака-Макфола? У ВР закликають правоохоронців розібратися із ситуацією

Правоохоронці зобов'язані перевірити інформацію про виведення коштів з російського "Альфа-Банку" з-під дії антиросійських санкцій України за участі виконавчої служби Мін'юсту та судових органів. Про це у коментарі УНН зазначив народний депутат Михайло Цимбалюк.

Тут треба розбиратися в ситуації достеменно. Тут правоохоронці мають все дослідити і у правовому порядку визначатися. А всі санкції, які накладають наші міжнародні партнери, ми вітаємо (в результаті роботі групи Єрмака-Макфола, в тому числі - ред). Хоча дійсно, не дивлячись на весь санкційний тиск, в російської федерації все ще залишаються інструменти працювати. Інформація, яка є в пресі (про виведення активів Фрідмана з-під санкцій, - ред), вона повинна перевірятися правоохоронцями. В разі її підтвердження - давати суспільству сигнал, що воно підтверджується і порушені кримінальні провадження. Якщо ж ні, то має бути аргументоване спростовування, тому що росія використовує таку інформацію для підриву нашого іміджу на міжнародній арені - заявив народний депутат.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що попри санкції Президента Володимира Зеленського проти "Альфа-Банку" та його власника Михайла Фрідмана, російській фінансовій установі вдалося вивести з України близько 3 мільйони доларів. Ключову роль у цьому відіграли Господарський суд Києва та Міністерство юстиції, зокрема виконавча служба, яку очолює заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.

Зокрема, у березні 2024 року господарський суд постановив стягнути з "Альфа банк" на користь ТОВ "Кредитні ініціативи" близько 3 млн доларів ( справа 910/161/51/23). 7 серпня 2024 року було затверджено розстрочку виплат до 28 лютого 2025 року. Засновником ТОВ "Кредитні інвестиції" є кіпрська офшорна компанія "Chibeil Limited". Як з’ясували журналісти, ця компанія афілійована з "Альфа-Банком" і керується його менеджментом.

Виконавчі провадження були відкриті в Оболонському відділі Державної виконавчої служби Києва (№76148783, 76111629, 76032219, 75875334), що є порушенням, оскільки справи з такими сумами коштів - є компетенцією центрального апарату. Вертикаль в державних виконавців керує заступник міністра юстиції Андрій Гайченко, який за нашими джерелами, і зорієнтував виконавців вчиняти саме так.

Завдяки цій схемі замість стягнення на користь бюджету України кошти були переведені на закордонні рахунки структури "Альфа банк" і ABH Holdings, до речі, в якій саме працював Гайченко до заняття посади у Мінʼюсті і яка наразі віставила претензію проти України на суму понад 1 млрд доларів. Додамо, що захист інтересів України в подібних спорах є також компетенцією Мінʼюсту, втім з огляду на вищенаведене там є факт конфлікту інтересів, який очільниця відомства Ольга Стефанішина ніяк не коментує.