Мінʼюст саботує санкційну групу Єрмака-Макфола? У ВР закликають правоохоронців розібратися із ситуацією
Київ • УНН
Народний депутат закликає правоохоронців розслідувати схему виведення близько 3 млн доларів з російського "Альфа-Банку" в обхід санкцій.
Правоохоронці зобов'язані перевірити інформацію про виведення коштів з російського "Альфа-Банку" з-під дії антиросійських санкцій України за участі виконавчої служби Мін'юсту та судових органів. Про це у коментарі УНН зазначив народний депутат Михайло Цимбалюк.
Тут треба розбиратися в ситуації достеменно. Тут правоохоронці мають все дослідити і у правовому порядку визначатися. А всі санкції, які накладають наші міжнародні партнери, ми вітаємо (в результаті роботі групи Єрмака-Макфола, в тому числі - ред). Хоча дійсно, не дивлячись на весь санкційний тиск, в російської федерації все ще залишаються інструменти працювати. Інформація, яка є в пресі (про виведення активів Фрідмана з-під санкцій, - ред), вона повинна перевірятися правоохоронцями. В разі її підтвердження - давати суспільству сигнал, що воно підтверджується і порушені кримінальні провадження. Якщо ж ні, то має бути аргументоване спростовування, тому що росія використовує таку інформацію для підриву нашого іміджу на міжнародній арені
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що попри санкції Президента Володимира Зеленського проти "Альфа-Банку" та його власника Михайла Фрідмана, російській фінансовій установі вдалося вивести з України близько 3 мільйони доларів. Ключову роль у цьому відіграли Господарський суд Києва та Міністерство юстиції, зокрема виконавча служба, яку очолює заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.
Зокрема, у березні 2024 року господарський суд постановив стягнути з "Альфа банк" на користь ТОВ "Кредитні ініціативи" близько 3 млн доларів ( справа 910/161/51/23). 7 серпня 2024 року було затверджено розстрочку виплат до 28 лютого 2025 року. Засновником ТОВ "Кредитні інвестиції" є кіпрська офшорна компанія "Chibeil Limited". Як з’ясували журналісти, ця компанія афілійована з "Альфа-Банком" і керується його менеджментом.
Виконавчі провадження були відкриті в Оболонському відділі Державної виконавчої служби Києва (№76148783, 76111629, 76032219, 75875334), що є порушенням, оскільки справи з такими сумами коштів - є компетенцією центрального апарату. Вертикаль в державних виконавців керує заступник міністра юстиції Андрій Гайченко, який за нашими джерелами, і зорієнтував виконавців вчиняти саме так.
Завдяки цій схемі замість стягнення на користь бюджету України кошти були переведені на закордонні рахунки структури "Альфа банк" і ABH Holdings, до речі, в якій саме працював Гайченко до заняття посади у Мінʼюсті і яка наразі віставила претензію проти України на суму понад 1 млрд доларів. Додамо, що захист інтересів України в подібних спорах є також компетенцією Мінʼюсту, втім з огляду на вищенаведене там є факт конфлікту інтересів, який очільниця відомства Ольга Стефанішина ніяк не коментує.