Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией

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Киев  •  УНН

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Народный депутат призывает правоохранителей расследовать схему вывода около 3 млн долларов из российского «Альфа-Банка» в обход санкций.

Правоохранители обязаны проверить информацию о выводе средств из российского «Альфа-Банка» из-под действия антироссийских санкций Украины при участии исполнительной службы Минюста и судебных органов. Об этом в комментарии УНН отметил народный депутат Михаил Цимбалюк.

Здесь надо разбираться в ситуации точно. Здесь правоохранители должны все исследовать и в правовом порядке определяться. А все санкции, которые накладывают наши международные партнеры, мы приветствуем (в результате работы группы Ермака-Макфола, в том числе - ред). Хотя действительно, несмотря на все санкционное давление, у российской федерации все еще остаются инструменты работать. Информация, которая есть в прессе (о выводе активов Фридмана из-под санкций, - ред), она должна проверяться правоохранителями. В случае ее подтверждения - давать обществу сигнал, что оно подтверждается и возбуждены уголовные производства. Если же нет, то должно быть аргументированное опровержение, потому что россия использует такую информацию для подрыва нашего имиджа на международной арене

- заявил народный депутат.

Напомним, ранее стало известно о том, что несмотря на санкции Президента Владимира Зеленского против «Альфа-Банка» и его владельца Михаила Фридмана, российскому финансовому учреждению удалось вывести из Украины около 3 миллионов долларов. Ключевую роль в этом сыграли Хозяйственный суд Киева и Министерство юстиции, в частности исполнительная служба, которую возглавляет заместитель министра юстиции Андрей Гайченко. 

В частности, в марте 2024 года хозяйственный суд постановил взыскать с «Альфа банк» в пользу ООО «Кредитные инициативы» около 3 млн долларов (дело 910/161/51/23). 7 августа 2024 года была утверждена рассрочка выплат до 28 февраля 2025 года. Учредителем ООО «Кредитные инвестиции» является кипрская оффшорная компания «Chibeil Limited». Как выяснили журналисты, эта компания аффилирована с «Альфа-Банком» и управляется его менеджментом.

Исполнительные производства были открыты в Оболонском отделе Государственной исполнительной службы Киева (№76148783, 76111629, 76032219, 75875334), что является нарушением, поскольку дела с такими суммами средств - является компетенцией центрального аппарата. Вертикаль в государственных исполнителей руководит заместитель министра юстиции Андрей Гайченко, который по нашим источникам, и сориентировал исполнителей поступать именно так.

Благодаря этой схеме вместо взыскания в пользу бюджета Украины средства были переведены на зарубежные счета структуры «Альфа банк» и ABH Holdings, кстати, в которой именно работал Гайченко до занятия должности в Минюсте и которая сейчас выставила претензию против Украины на сумму более 1 млрд долларов. Добавим, что защита интересов Украины в подобных спорах также является компетенцией Минюста, впрочем, учитывая вышесказанное, там есть факт конфликта интересов, который глава ведомства Ольга Стефанишина никак не комментирует.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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