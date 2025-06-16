Мілітиразиція Росією українських дітей є загрозою для глобальної безпеки
Київ • УНН
Радниця керівника ОП Дарія Зарівна заявила, що мілітаризація українських дітей, яких викрала Росія, є довгостроковою загрозою для всього світу. В рамках Bring Kids Back UA вдалося повернути 1359 дітей.
Мілітаризація українських дітей, яких викрала Росія, є довгостроковою загрозою для всього світу. Про це заявила Радниця керівника Офісу Президента України, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, беручи участь у дискусії The Fight to Return Ukraine’s Stolen Children, яка відбулася під час безпекового форуму GLOBSEC 2025, передає УНН.
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Дарія Зарівна наголосила, що повернення депортованих дітей є не лише гуманітарним питанням, а й елементом глобальної безпеки.
Росія мілітаризує українських дітей, які перебувають під окупацією, і готує їх до служби в армії агресора. Це не лише порушення міжнародного права – це довгострокова загроза для всього світу. Якщо ця практика не буде зупинена, вона може стати новою страшною нормою в майбутніх конфліктах
Дарія Зарівна поінформувала, що в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 1359 дітей. Вона також наголосила на тому, що важливо підтримувати процес реінтеграції дітей після повернення.
Кожна дитина повертається в родину – рідну або прийомну. Вона отримує індивідуальний план супроводу, допомогу психологів, соціальних працівників, юристів і педагогів. Ми будуємо систему багатогалузевої підтримки
Зазначається, що окрему увагу приділили необхідності повернення викрадених дітей, чиї імена увійшли до початкового списку, який Україна передала РФ під час перемовин у Стамбулі в межах заходів з побудови довіри.
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Рада з прав людини при МЗС закликала світ посилити тиск на росію через депортацію, русифікацію та асиміляцію українських дітей. Повернення дітей є пріоритетом для України.
Андрій Єрмак обговорив з кардиналом Пароліном повернення українських дітей, яких незаконно депортувала росія. Сторони домовилися про тісну співпрацю у цьому гуманітарному питанні.
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