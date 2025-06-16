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Мілітиразиція Росією українських дітей є загрозою для глобальної безпеки

Київ • УНН

 • 342 перегляди

Радниця керівника ОП Дарія Зарівна заявила, що мілітаризація українських дітей, яких викрала Росія, є довгостроковою загрозою для всього світу. В рамках Bring Kids Back UA вдалося повернути 1359 дітей.

Мілітиразиція Росією українських дітей є загрозою для глобальної безпеки

Мілітаризація українських дітей, яких викрала Росія, є довгостроковою загрозою для всього світу. Про це заявила Радниця керівника Офісу Президента України, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, беручи участь у дискусії The Fight to Return Ukraine’s Stolen Children, яка відбулася під час безпекового форуму GLOBSEC 2025, передає УНН.

Деталі

Дарія Зарівна наголосила, що повернення депортованих дітей є не лише гуманітарним питанням, а й елементом глобальної безпеки.

Росія мілітаризує українських дітей, які перебувають під окупацією, і готує їх до служби в армії агресора. Це не лише порушення міжнародного права – це довгострокова загроза для всього світу. Якщо ця практика не буде зупинена, вона може стати новою страшною нормою в майбутніх конфліктах

- зазначила радниця керівника Офісу Глави держави.

Дарія Зарівна поінформувала, що в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 1359 дітей. Вона також наголосила на тому, що важливо підтримувати процес реінтеграції дітей після повернення.

Кожна дитина повертається в родину – рідну або прийомну. Вона отримує індивідуальний план супроводу, допомогу психологів, соціальних працівників, юристів і педагогів. Ми будуємо систему багатогалузевої підтримки

- зауважила вона.

Зазначається, що окрему увагу приділили необхідності повернення викрадених дітей, чиї імена увійшли до початкового списку, який Україна передала РФ під час перемовин у Стамбулі в межах заходів з побудови довіри.

Нагадаємо 

Рада з прав людини при МЗС закликала світ посилити тиск на росію через депортацію, русифікацію та асиміляцію українських дітей. Повернення дітей є пріоритетом для України.

Андрій Єрмак обговорив з кардиналом Пароліном повернення українських дітей, яких незаконно депортувала росія. Сторони домовилися про тісну співпрацю у цьому гуманітарному питанні.

Україна виплачуватиме 50 000 грн допомоги на кожну дитину після депортації06.06.25, 18:41 • 2718 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Міністерство закордонних справ України
Андрій Єрмак
Україна
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