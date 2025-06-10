Єрмак обговорив повернення депортованих до росії українських дітей з держсекретарем Ватикану кардиналом Пароліном

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном. Серед усього іншого вони обговорили повернення до нашої держави дітей, яких незаконно депортувала росія, пише УНН з посиланням на Офіс президента.

Деталі

Окрема та детальна увага під час розмови – поверненню українських дітей, яких незаконно депортувала й перемістила росія. Андрій Єрмак і Пʼєтро Паролін домовилися продовжити тісну співпрацю в цьому гуманітарному Деталі, який є одним із найбільших пріоритетів України - говориться у повідомленні ОП.

Єрмак поінформував Пароліна про сьогоднішні російські обстріли Києва та Одеси, унаслідок яких загинули люди, а також є поранені та пошкоджена цивільна інфраструктура.

Глава ОП також повідомив Пароліна, що росія використала в атаці проти українських міст сотні "шахедів", а також крилаті та балістичні ракети. Він також додав, що ці удари вкотре свідчать про те, що держава-агресор не хоче встановлювати мир і робить усе для того, щоб війна тривала якомога довше.

Також глава ОП подякував Папі Римському Леву XIV за молитви заради України та зусилля для досягнення справедливого й тривалого миру.

Доповнення

Єрмак заявив, що рф щодня атакує мирних людей, брешучи про бажання миру. Він закликав посилити санкції та надати Україні зброю після атак на Київ та Одесу.