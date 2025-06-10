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Що увійде в 18-й пакет санкцій ЄС проти росії: повний перелік
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Єрмак обговорив повернення депортованих до росії українських дітей з держсекретарем Ватикану кардиналом Пароліном

Київ • УНН

 • 694 перегляди

Андрій Єрмак обговорив з кардиналом Пароліном повернення українських дітей, яких незаконно депортувала росія. Сторони домовилися про тісну співпрацю у цьому гуманітарному питанні.

Єрмак обговорив повернення депортованих до росії українських дітей з держсекретарем Ватикану кардиналом Пароліном

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном. Серед усього іншого вони обговорили повернення до нашої держави дітей, яких незаконно депортувала росія, пише УНН з посиланням на Офіс президента.  

Деталі

Окрема та детальна увага під час розмови – поверненню українських дітей, яких незаконно депортувала й перемістила росія. Андрій Єрмак і Пʼєтро Паролін домовилися продовжити тісну співпрацю в цьому гуманітарному Деталі, який є одним із найбільших пріоритетів України

- говориться у повідомленні ОП.

Єрмак поінформував Пароліна про сьогоднішні російські обстріли Києва та Одеси, унаслідок яких загинули люди, а також є поранені та пошкоджена цивільна інфраструктура.

Глава ОП також повідомив Пароліна, що росія використала в атаці проти українських міст сотні "шахедів", а також крилаті та балістичні ракети. Він також додав, що ці удари вкотре свідчать про те, що держава-агресор не хоче встановлювати мир і робить усе для того, щоб війна тривала якомога довше.

Також глава ОП подякував Папі Римському Леву XIV за молитви заради України та зусилля для досягнення справедливого й тривалого миру.

Доповнення

Єрмак заявив, що рф щодня атакує мирних людей, брешучи про бажання миру. Він закликав посилити санкції та надати Україні зброю після атак на Київ та Одесу.  

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Політика
Шахед-136
Андрій Єрмак
Україна
Ватикан
Одеса
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