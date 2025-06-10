Ермак обсудил возвращение депортированных в россию украинских детей с госсекретарем Ватикана кардиналом Паролином
Киев • УНН
Андрей Ермак обсудил с кардиналом Паролином возвращение украинских детей, которых незаконно депортировала россия. Стороны договорились о тесном сотрудничестве в этом гуманитарном вопросе.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с Государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. Среди всего прочего, они обсудили возвращение в наше государство детей, которых незаконно депортировала Россия, пишет УНН со ссылкой на ссылкой на Офис президента.
Детали
Отдельное и детальное внимание во время разговора – возвращению украинских детей, которых незаконно депортировала и переместила Россия. Андрей Ермак и Пьетро Паролин договорились продолжить тесное сотрудничество в этом гуманитарном Детали, который является одним из самых больших приоритетов Украины
Ермак проинформировал Паролина о сегодняшних российских обстрелах Киева и Одессы, в результате которых погибли люди, а также есть раненые и повреждена гражданская инфраструктура.
Глава ОП также сообщил Паролину, что Россия использовала в атаке против украинских городов сотни "шахедов", а также крылатые и баллистические ракеты. Он также добавил, что эти удары еще раз свидетельствуют о том, что государство-агрессор не хочет устанавливать мир и делает все для того, чтобы война продолжалась как можно дольше.
Также глава ОП поблагодарил Папу Римского Льва XIV за молитвы ради Украины и усилия для достижения справедливого и длительного мира.
Дополнение
Ермак заявил, что рф ежедневно атакует мирных людей, лгу о желании мира. Он призвал усилить санкции и предоставить Украине оружие после атак на Киев и Одессу.