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Ермак обсудил возвращение депортированных в россию украинских детей с госсекретарем Ватикана кардиналом Паролином

Киев • УНН

 • 476 просмотра

Андрей Ермак обсудил с кардиналом Паролином возвращение украинских детей, которых незаконно депортировала россия. Стороны договорились о тесном сотрудничестве в этом гуманитарном вопросе.

Ермак обсудил возвращение депортированных в россию украинских детей с госсекретарем Ватикана кардиналом Паролином

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с Государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. Среди всего прочего, они обсудили возвращение в наше государство детей, которых незаконно депортировала Россия, пишет УНН со ссылкой на ссылкой на Офис президента.  

Детали

Отдельное и детальное внимание во время разговора – возвращению украинских детей, которых незаконно депортировала и переместила Россия. Андрей Ермак и Пьетро Паролин договорились продолжить тесное сотрудничество в этом гуманитарном Детали, который является одним из самых больших приоритетов Украины

- говорится в сообщении ОП.

Ермак проинформировал Паролина о сегодняшних российских обстрелах Киева и Одессы, в результате которых погибли люди, а также есть раненые и повреждена гражданская инфраструктура.

Глава ОП также сообщил Паролину, что Россия использовала в атаке против украинских городов сотни "шахедов", а также крылатые и баллистические ракеты. Он также добавил, что эти удары еще раз свидетельствуют о том, что государство-агрессор не хочет устанавливать мир и делает все для того, чтобы война продолжалась как можно дольше.

Также глава ОП поблагодарил Папу Римского Льва XIV за молитвы ради Украины и усилия для достижения справедливого и длительного мира.

Дополнение

Ермак заявил, что рф ежедневно атакует мирных людей, лгу о желании мира. Он призвал усилить санкции и предоставить Украине оружие после атак на Киев и Одессу.  

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
Шахед-136
Андрій Єрмак
Украина
Ватикан
Одесса
Киев
Tesla
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