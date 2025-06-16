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Милитаризация Россией украинских детей является угрозой для глобальной безопасности

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Советник руководителя ОП Дарья Заривна заявила, что милитаризация украинских детей, которых похитила Россия, является долгосрочной угрозой для всего мира. В рамках Bring Kids Back UA удалось вернуть 1359 детей.

Милитаризация Россией украинских детей является угрозой для глобальной безопасности

Милитаризация украинских детей, похищенных Россией, является долгосрочной угрозой для всего мира. Об этом заявила Советник руководителя Офиса Президента Украины, операционный директор Bring Kids Back UA Дарья Заривна, принимая участие в дискуссии The Fight to Return Ukraine's Stolen Children, которая состоялась во время безопасного форума GLOBSEC 2025, передает УНН.

Детали

Дарья Заривна подчеркнула, что возвращение депортированных детей является не только гуманитарным вопросом, но и элементом глобальной безопасности.

Россия милитаризирует украинских детей, находящихся под оккупацией, и готовит их к службе в армии агрессора. Это не только нарушение международного права – это долгосрочная угроза для всего мира. Если эта практика не будет остановлена, она может стать новой страшной нормой в будущих конфликтах

- отметила советник руководителя Офиса Главы государства.

Дарья Заривна сообщила, что в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA уже удалось вернуть 1359 детей. Она также отметила, что важно поддерживать процесс реинтеграции детей после возвращения.

Каждый ребенок возвращается в семью – родную или приемную. Он получает индивидуальный план сопровождения, помощь психологов, социальных работников, юристов и педагогов. Мы строим систему многоотраслевой поддержки

- заметила она.

Отмечается, что отдельное внимание уделили необходимости возвращения похищенных детей, чьи имена вошли в первоначальный список, который Украина передала РФ во время переговоров в Стамбуле в рамках мер по построению доверия.

Напомним

Совет по правам человека при МИД призвал мир усилить давление на россию из-за депортации, русификации и ассимиляции украинских детей. Возвращение детей является приоритетом для Украины.

Андрей Ермак обсудил с кардиналом Паролином возвращение украинских детей, которых незаконно депортировала россия. Стороны договорились о тесном сотрудничестве в этом гуманитарном вопросе.

Украина будет выплачивать 50 000 грн помощи на каждого ребенка после депортации06.06.25, 18:41 • 2718 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Министерство иностранных дел Украины
Андрій Єрмак
Украина
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