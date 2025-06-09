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Українці повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про початок обміну у декілька етапів найближчими днями
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Tesla втратила очільника підрозділу робототехніки: Мілан Ковач покидає компанію

Київ • УНН

 • 1202 перегляди

Мілан Ковач, віце-президент проекту Optimus, покидає Tesla, щоб проводити більше часу з сім'єю за кордоном. Він запевнив, що його підтримка Ілона Маска та команди залишається непохитною.

Tesla втратила очільника підрозділу робототехніки: Мілан Ковач покидає компанію

Ковач оголосив про свій відхід на X та пояснив, чому залишає Tesla. Передає УНН із посиланням на сторінку тепер вже екс-керівника програми розробки людиноподібного робота Tesla Optimus у мережі X.

Деталі

Мілан Ковач, віце-президента проекту OptimusTesla оголосив про своє звільнення з компанії. Ковач зазначив, що залишає Tesla лише для того, щоб "проводити більше часу з родиною за кордоном". При цьому фахівець додав, що його "підтримка @elonmusk та команди є непохитною". Це спростовувало спекуляції про те, що його відхід міг бути викликаний політичною діяльністю Маска.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що компанія Tesla привертає увагу світу технологій своїм людиноподібним роботом Optimus

Гуманоїд продемонстрував здатність готувати вечерю, прибирати та виконувати різні повсякденні завдання. Також можна побачити танцюючого робота Optimus.

Трамп пов'язує "божевільну" поведінку Маска з наркотиками - NYT07.06.25, 09:39 • 4830 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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