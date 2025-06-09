Tesla потеряла руководителя подразделения робототехники: Милан Ковач покидает компанию

Ковач объявил о своем уходе на X и объяснил, почему оставляет Tesla. Передает УНН со ссылкой на страницу теперь уже экс-руководителя программы разработки человекоподобного робота Tesla Optimus в сети X.

Детали

Милан Ковач, вице-президент проекта OptimusTesla объявил о своем увольнении из компании. Ковач отметил, что покидает Tesla только для того, чтобы "проводить больше времени с семьей за границей". При этом специалист добавил, что его "поддержка @elonmusk и команды является непоколебимой". Это опровергало спекуляции о том, что его уход мог быть вызван политической деятельностью Маска.

Напомним

УНН сообщал, что компания Tesla привлекает внимание мира технологий своим человекоподобным роботом Optimus.

Гуманоид продемонстрировал способность готовить ужин, убирать и выполнять различные повседневные задачи. Также можно увидеть танцующего робота Optimus.

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