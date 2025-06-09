Tesla потеряла руководителя подразделения робототехники: Милан Ковач покидает компанию

$41.400.07
47.270.10
ukenru
Украинцы возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил о начале обмена в несколько этапов в ближайшие дни
11:52 • 212 просмотра

Украинцы возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил о начале обмена в несколько этапов в ближайшие дни

Эксклюзив
11:44 • 2104 просмотра

Тактика затягивания? САП должен обратить внимание суда на злоупотребления защиты Кузьминых

08:00 • 45122 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

07:12 • 51599 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

06:55 • 34607 просмотра

Генштаб подтвердил поражение самолетов на аэродроме "Саваслейка" в рф: вероятно, МиГ-31 и Су-30/34

06:30 • 40113 просмотра

Генштаб подтвердил поражение объекта российского ВПК в чебоксарах, где изготавливали антенны для "шахедов"

Эксклюзив
9 июня, 05:45 • 85132 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога

8 июня, 14:44 • 59402 просмотра

США передали 20 тыс. "противошахедных" ракет, предназначенных Украине, на Ближний Восток - Зеленский

7 июня, 15:01 • 113272 просмотра

Обмен телами погибшими между рф и Украиной должен начаться на следующей неделе

7 июня, 14:43 • 146530 просмотра

Канада продлила беспошлинный импорт украинских товаров до июня 2026 года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
6.3м/с
44%
751мм
Популярные новости

В Ровно сообщили о взрывах на фоне ракетной опасности

06:13 • 52228 просмотра

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

08:01 • 16462 просмотра

ЕС может проголосовать новые санкции против рф 20 июня при условии координации с США - Politico

08:28 • 30106 просмотра

Спецоперация "Паутина": НАТО учится, как "креативность" Украины меняет ситуацию на поле боя - AFP

09:23 • 41152 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

09:47 • 26958 просмотра
публикации

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

09:47 • 28096 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

08:00 • 45122 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

9 июня, 05:45 • 85132 просмотра

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 76156 просмотра

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

7 июня, 05:00 • 230324 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Кирилл Буданов

Олег Синегубов

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Донецкая область

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Том Фелтон отмахнулся от критики взглядов Роулинг: реакция фанатов неоднозначна

09:31 • 15209 просмотра

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

08:01 • 17277 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

07:12 • 51599 просмотра

Сериал "Этуаль" от Prime Video закрывают после одного сезона

7 июня, 11:27 • 100835 просмотра

Меган Маркл и принц Гарри насладились поездкой в Диснейленд с детьми

7 июня, 10:33 • 123555 просмотра
Актуальное

Ту-95

MIM-104 Patriot

Беспилотный летательный аппарат

Ми-24

Ил-78

Tesla потеряла руководителя подразделения робототехники: Милан Ковач покидает компанию

Киев • УНН

 • 1004 просмотра

Милан Ковач, вице-президент проекта Optimus, покидает Tesla, чтобы проводить больше времени с семьей за границей. Он заверил, что его поддержка Илона Маска и команды остается непоколебимой.

Tesla потеряла руководителя подразделения робототехники: Милан Ковач покидает компанию

Ковач объявил о своем уходе на X и объяснил, почему оставляет Tesla. Передает УНН со ссылкой на страницу теперь уже экс-руководителя программы разработки человекоподобного робота Tesla Optimus в сети X.

Детали

Милан Ковач, вице-президент проекта OptimusTesla объявил о своем увольнении из компании. Ковач отметил, что покидает Tesla только для того, чтобы "проводить больше времени с семьей за границей". При этом специалист добавил, что его "поддержка @elonmusk и команды является непоколебимой". Это опровергало спекуляции о том, что его уход мог быть вызван политической деятельностью Маска.

Напомним

УНН сообщал, что компания Tesla привлекает внимание мира технологий своим человекоподобным роботом Optimus.

Гуманоид продемонстрировал способность готовить ужин, убирать и выполнять различные повседневные задачи. Также можно увидеть танцующего робота Optimus.

Трамп связывает "сумасшедшее" поведение Маска с наркотиками - NYT07.06.25, 09:39 • 4824 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираТехнологии
Тесла, Инк.
Элон Маск
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9