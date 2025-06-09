Tesla потеряла руководителя подразделения робототехники: Милан Ковач покидает компанию
Киев • УНН
Милан Ковач, вице-президент проекта Optimus, покидает Tesla, чтобы проводить больше времени с семьей за границей. Он заверил, что его поддержка Илона Маска и команды остается непоколебимой.
Ковач объявил о своем уходе на X и объяснил, почему оставляет Tesla. Передает УНН со ссылкой на страницу теперь уже экс-руководителя программы разработки человекоподобного робота Tesla Optimus в сети X.
Детали
Милан Ковач, вице-президент проекта OptimusTesla объявил о своем увольнении из компании. Ковач отметил, что покидает Tesla только для того, чтобы "проводить больше времени с семьей за границей". При этом специалист добавил, что его "поддержка @elonmusk и команды является непоколебимой". Это опровергало спекуляции о том, что его уход мог быть вызван политической деятельностью Маска.
Напомним
УНН сообщал, что компания Tesla привлекает внимание мира технологий своим человекоподобным роботом Optimus.
Гуманоид продемонстрировал способность готовить ужин, убирать и выполнять различные повседневные задачи. Также можно увидеть танцующего робота Optimus.
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