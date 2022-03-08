"Ми прийдемо і вас розвалимо": голова ОДА заявив про підкріплення у Миколаєві
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Миколаїв отримав підкріплення та техніку. Про це повідомив голова Миколаївськох ОДА Віталій Кім у вівторок, 8 березня, додавши, що буде наступ на окупанта, пише УНН.
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"Цієї ночі було мало обстрілів, знаємо, що ворог виснажений. А ось ми отримали підкріплення, до нас зайшли хлопці з технікою. Ми готуємо наступ. Ми чесні, ми попереджаємо – ми прийдемо і вас розвалимо. Тож чекайте, я скоро до вас прийду. І звільнятимемо Миколаївщину саме з 8 березня. Бути добру!" - написав він у Telegram.
Доповнення
Миколаївський аеропорт, куди намагалися зайти окупанти, залишається під контролем Збройних сил України.