"Ми прийдемо і вас розвалимо": голова ОДА заявив про підкріплення у Миколаєві

Цитата

"Цієї ночі було мало обстрілів, знаємо, що ворог виснажений. А ось ми отримали підкріплення, до нас зайшли хлопці з технікою. Ми готуємо наступ. Ми чесні, ми попереджаємо – ми прийдемо і вас розвалимо. Тож чекайте, я скоро до вас прийду. І звільнятимемо Миколаївщину саме з 8 березня. Бути добру!" - написав він у Telegram.

Доповнення

Миколаївський аеропорт, куди намагалися зайти окупанти, залишається під контролем Збройних сил України.