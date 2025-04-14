Мерц: ракетний удар по Сумах - це навмисний військовий злочин росії
Київ • УНН
Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що росія скоїла військовий злочин, завдавши ракетного удару по Сумах. Внаслідок атаки загинуло 34 людини.
Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що росія скоїла військовий злочин, завдавши ракетного удару по країнському місту Суми. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС News.
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За словами Мерца, це був "віроломний акт і серйозний військовий злочин, цілеспрямованийта навмисний.
Така відповідь, так робить путін з тими, хто говорить з ним про припинення вогню
Раніше виконувач обов'язків канцлера Німеччини Олаф Шольц назвав удар росіян по Сумах "варварським нападом".
Нагадаємо
Внаслідок російської ракетної атаки по центру Сум загинуло 34 людини, в тому числі 2 дитини. Поранено 117 людей, серед яких 15 дітей, тривають рятувальні роботи.
Спецпредставник США Кіт Келлог засудив російський удар по Сумах. Він наголосив, що це були цілеспрямовані атаки на цивільні об'єкти.
Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”13.04.25, 16:53 • 7977 переглядiв