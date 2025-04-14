Мерц: ракетний удар по Сумах - це навмисний військовий злочин росії

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що росія скоїла військовий злочин, завдавши ракетного удару по країнському місту Суми. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС News.

За словами Мерца, це був "віроломний акт і серйозний військовий злочин, цілеспрямованийта навмисний.

Така відповідь, так робить путін з тими, хто говорить з ним про припинення вогню