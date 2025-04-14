Мерц: ракетный удар по Сумам - это преднамеренное военное преступление россии
Киев • УНН
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что россия совершила военное преступление, нанеся ракетный удар по Сумам. В результате атаки погибли 34 человека.
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что россия совершила военное преступление, нанеся ракетный удар по украинскому городу Сумы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС News.
Детали
По словам Мерца, это был "вероломный акт и серьезное военное преступление, целенаправленное и преднамеренное.
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Ранее исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц назвал удар россиян по Сумам "варварским нападением".
Напомним
В результате российской ракетной атаки по центру Сум погибло 34 человека, в том числе 2 ребенка. Ранено 117 человек, среди которых 15 детей, продолжаются спасательные работы.
Спецпредставитель США Кит Келлог осудил российский удар по Сумам. Он подчеркнул, что это были целенаправленные атаки на гражданские объекты.
Макрон осудил ракетные удары по Сумам: “Только россия продолжает эту войну”13.04.25, 16:53 • 7989 просмотров