Мерц: ракетный удар по Сумам - это преднамеренное военное преступление россии

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что россия совершила военное преступление, нанеся ракетный удар по украинскому городу Сумы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС News.

По словам Мерца, это был "вероломный акт и серьезное военное преступление, целенаправленное и преднамеренное.

Такой ответ, так делает путин с теми, кто говорит с ним о прекращении огня