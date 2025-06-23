Менше пального для воєнної машини рф: ЗСУ завдали удару по нафтобазі “атлас” у ростовській області

У ніч на 23 червня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України спільно з ракетними військами та артилерією здійснили успішну атаку на нафтобазу "Комбінат "Атлас", що розташована у ростовській області росії. Повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Згідно з офіційною інформацією, ціль була влучно уражена, зафіксовано загоряння та масштабну пожежу на місці атаки. Остаточні результати атаки, метою якої було зниження наступальних спроможностей противника, наразі уточнюються.

Нафтобаза "Атлас" забезпечувала російські війська паливно-мастильними матеріалами, які використовуються у бойових діях на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України й надалі вживають усіх необхідних заходів для підриву військово-економічного потенціалу противника та примушення Росії до припинення збройної агресії.

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