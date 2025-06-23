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Меньше топлива для военной машины рф: ВСУ нанесли удар по нефтебазе "атлас" в ростовской области

Киев • УНН

 • 312 просмотра

В ночь на 23 июня ВСУ нанесли удар по нефтебазе комбинат "атлас" в ростовской области, которая обеспечивала российские войска топливом. Атака вызвала масштабный пожар, и ее результаты позволят снизить наступательные возможности противника.

Меньше топлива для военной машины рф: ВСУ нанесли удар по нефтебазе "атлас" в ростовской области

В ночь на 23 июня подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины совместно с ракетными войсками и артиллерией осуществили успешную атаку на нефтебазу "Комбинат "атлас", расположенную в ростовской области россии. Сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Согласно официальной информации, цель была точно поражена, зафиксировано возгорание и масштабный пожар на месте атаки. Окончательные результаты атаки, целью которой было снижение наступательных способностей противника, сейчас уточняются.

Нефтебаза "атлас" обеспечивала российские войска горюче-смазочными материалами, используемыми в боевых действиях на временно оккупированных территориях Луганщины и Донетчины.

В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины и в дальнейшем принимают все необходимые меры для подрыва военно-экономического потенциала противника и принуждения России к прекращению вооруженной агрессии.

Напомним

В Донецкой области украинские военные уничтожили российскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град", заряженную снарядами с химическим оружием. 

Украинский DeepStrike на территории рф в 15 раз превышает затраты на поражение - Сырский22.06.25, 12:02 • 41678 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

Война
БМ-21 «Град»
Донецкая область
Луганская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
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