Медведчук може загрожувати нацбезпеці України – Данилюк
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Політик Віктор Медведчук має чітку прокремлівську орієнтацію, і так, він буде мати можливість використовувати майданчик парламенту... це загроза. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк повідомив в інтерв’ю BBC News Україна, передає УНН.
"Я не знаю про план Медведчука. І якщо він вже говорить, що його не сприймають в Києві, то певно, він його з кимось уже обговорював. Виходячи з його політичної позиції, з того, як він поводив себе під час виборчої кампанії і до цього, то у мене є певні побоювання, що цей план - не в інтересах України. Але не хочу забігати наперед, про такий план я не знаю", - сказав Данилюк.
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Відповідаючи на запитання, чи бачить він загрозу нацбезпеці у тому, що Медвечук прийшов до парламенту, секретар РНБО сказав: "Зрозуміло, що Медведчук має чітку прокремлівську орієнтацію, і так, він буде мати можливість використовувати майданчик парламенту для того, щоб не просто там сидіти. Чи є це загроза? Так, це загроза".
Нагадаємо, у Раді національної безпеки і оборони планують створити Службу фінансових розслідувань.