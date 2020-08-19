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Матіос: Рада прийме прихований секвестр держбюджету

Матіос: Рада прийме прихований секвестр держбюджету

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Вдруге за 2020 рік відбудеться секвестр Держбюджету, цього разу — прихований. За нього проголосують депутати 24 серпня під час засідання Верховної Ради. Про це сказав колишній Головний військовий прокурор, юрист Анатолій Матіос в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.

“Це вдруге за цей рік буде здійснено прихований, в перший раз відкритий, а зараз прихований, секвестр бюджету з перерозподіленням коштів, які мізерні, з якихось сфер знову в щось... Це запозичення грошей для транспортних мереж, щоб що. Але найосновніше — ніхто ж не знає, що перерозподілені кошти в першому секвестру бюджету у зв’язку з „ковідом“ були взяті з міністерств, відомств. Скажу те, що от зараз мені колеги буквально вчора розказували, які ще залишилися працювати у розгромленій Рябошапкою прокуратурі — з 1 вересня Генпрокуратура не буде отримувати взагалі зарплати, бо весь бюджет заробітної плати з 1 вересня переведений у фонд „ковіду“... Крім того, зарано з Міністерства культури, Міністерства освіти. Все це забрано, а грошей немає”, — сказав Анатолій Матіос.

Він зазначив, що секвестр бюджету покладає відповідальність за таке рішення не на уряд, а на нардепів. “Які 24 числа (серпня — ред.) хто прилетить, хто приїде, хто припливе в Київ, нічого не будуть читати і на загальному „одобрямс“ великою монобільшістю проголосують секвестр бюджету”, — додав Анатолій Матіос.

Нагадаємо, 13 квітня 2020 року Верховна Рада ухвалила “бюджет надзвичайної ситуації”.

Тоді УНН повідомляв, що Міністерство освіти та науки зберегло фінансування для більшості ключових програм під час ухвалення Верховною Радою змін до Держбюджету 2020 року.

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